La burlona respuesta de Chivas a Brian Rodríguez tras la derrota del América en el clásico nacional

Chivas le respondió a Brian Rodríguez tras su triunfo sobre América en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Las Chivas no dejaron pasar la oportunidad de responderle a Brian Rodríguez tras su victoria sobre el América en el clásico nacional, luego de que el Rayito había afirmado que sería un partido bravo para el conjunto rojiblanco.

“¿Quién dijo bravo? 🤔Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻 ¡6 de 6 y seguimos de líderes! ¡ #ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara!🔴⚪️🇲🇽“, publicó el Rebaño luego del 1-0 sobre las Águilas en el duelo de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Quién dijo bravo? 🤔 Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻



¡6 de 6 y seguímos de líderes!



¡#ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara! 🔴⚪️🇲🇽 pic.twitter.com/lB3r64ziGM — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

El comentario fue una clara indirecta hacia el uruguayo Brian Rodríguez, quien había calentado el clásico nacional a mitad de semana al señalar ante los medios que el juego sería bravo para las Chivas.

Chivas mantiene su paso perfecto con triunfo sobre el América

El 1-0 de Chivas sobre el América alargó el buen momento del Rebaño en el Clausura 2026, pues sigue con paso perfecto e invicto después de seis jornadas. Es el único club que acumula 18 puntos en el torneo.

Armando la ‘Hormiga’ González ratificó su gran presente y fue el autor del gol con el que el Guadalajara se impuso a las Águilas en el cotejo celebrado en el Estadio AKRON.

La ‘Hormiga’ González le anotó al América por segundo clásico nacional consecutivo, luego de que en el Apertura 2025 consiguió uno de los dos tantos con los que las Chivas doblegaron 2-1 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lo que sigue para Chivas tras su victoria sobre el América

Las Chivas regresan a las canchas el próximo 21 de febrero, cuando enfrenten al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en el partido más atractivo de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Será el primero de tres partidos al hilo del Guadalajara en calidad de visitante, pues en la Fecha 8 se mete a la cancha del bicampeón Toluca y en la 9 enfrenta al Atlas en el Estadio Jalisco en una nueva edición del clásico tapatío.

Por su parte, el América visita en la Jornada 7 al Puebla y en la octava recibe a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

