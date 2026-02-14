Chivas vence al América con gol de la Hormiga González y sigue con paso perfecto en el Clausura 2026

Chivas derrotó al América en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas derrotaron 1-0 al América en el Estadio AKRON y mantuvieron su invicto y paso perfecto después de seis jornadas en el Clausura 2026 de la Liga MX. Armando la ‘Hormiga’ González fue la figura del encuentro con su gol en el primer tiempo.

Armando la ‘Hormiga’ González marcó el único gol de la noche en la recta final del primer tiempo, cuando al minuto 41 conectó el esférico con un remate de zurda a quemarropa tras una asistencia de Diego Campillo en un tiro de esquina.

¡Momentazo para Hormigooooool en el #ClásicoDeMéxico! 🐜❤️🤍@Chivas le anota al América en el Akron y su goleador sigue en plan grande, quinto tanto de Armando González en el torneo. 💥⚽#J6 | #ConMéxicoC26 | #CHIAME pic.twitter.com/Ans7FZle8m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 15, 2026

Raphael Veiga y Érick Sánchez ingresaron a la cancha en el arranque del segundo lapso para reemplazar a Víctor Dávila y Rodrigo Dourado, de manera respectiva.

Henry Martín abandonó el terreno de juego al minuto 72 y en su lugar ingresó Raúl la ‘Pantera’ Zúñiga; al mismo tiempo Isaías Violante sustituyó a Alexis Gutiérrez.

Chivas se replegó en los últimos 25 minutos del segundo tiempo en busca de un contragolpe ante un América que tenía la posesión del balón, pero no encontraba la manera de hacerle daño a los rojiblancos.

Próximos juegos de Chivas y América

El América regresa a las canchas el próximo viernes 20 de febrero, cuando visite la cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Puebla en el inicio de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Un día después, el sábado 21, las Chivas también visitan Puebla, pero para enfrentar al Cruz Azul en el partido más llamativo de la séptima fecha del campeonato.

EVG