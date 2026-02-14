¿Cuántos goles ha marcado la Hormiga González contra el América?

Armando la 'Hormiga' González puso en ventaja a las Chivas en el clásico nacional contra el América.

Armando la ‘Hormiga’ González hizo el primer gol del Chivas vs América en el clásico nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el duelo que se lleva a cabo en el Estadio AKRON. Fue el segundo gol del ariete rojiblanco contra las Águilas.

La ‘Hormiga’ González logró su segunda anotación contra el América. El Otaku del Gol también convirtió contra los azulcremas en el triunfo del Rebaño por marcador de 2-1 en la fase regular del Apertura 2025.

✅ El tiro de esquina

✅ La peinada

✅ El desmarque

✅ El remate



ES UN GOLAZO DEL GUADALAJARA 🔥



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/Y5mSRcAvHe pic.twitter.com/AtPrFA6XNl — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González en el Clausura 2026?

Armando la ‘Hormiga’ González ha anotado cinco goles en lo que va del Clausura 2026, anotaciones que han sido claves para que Chivas ocupe el liderato de la clasificación en la Liga MX.

Las otras víctimas del Otaku del Gol en lo que va del actual torneo han sido Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán.

El gol de la ‘Hormiga’ González contra las Chivas en el clásico nacional del Apertura 2025 fue en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América desde el Apertura 2024.

EVG