Hormiga y su efectividad de 4 goles cada 86 minutos

Armando González sigue demostrando que es el futbolista a seguir en Chivas. El delantero del Rebaño se volvió a hacer presente en el marcador el fin de semana ante el Mazatlán y los de Verde Valle se mantienen como líderes de la competencia gracias a las anotaciones de la Hormiga.

El atacante es uno de los artilleros más contundentes de la competencia, pues en 346 minutos ha marcado cuatro anotaciones. En estos momentos se encuentra peleando el liderato de goleo junto a Joao Pedro del Atlético San Luis y a José Paradela del Cruz Azul. El joven de 22 años tiene una efectividad de ca 87 minutos.

El Dato: Las negociaciones entre Joao Pedro y el Cruz Azul siguen en el aire, pero La Máquina ya piensa en su plan b y se trataría de Nicolás Ibáñez ex futbolista de los Tigres.

Armando González está a un gol de Joao Pedro, quien también fue su rival en la campaña pasada y ambos terminaron con el campeonato de mejor goleadores después de 17 jornada y también al igualar con Paulinho. Los tres tuvieron 12 tantos.

Chivas aterrizó en Mazatlán con la confianza de un equipo que había ganado sus primeros cuatro partidos del torneo. La plantilla, dirigida por el experimentado entrenador Gabirel Milito, estaba decidida a continuar su camino hacia la cima de la tabla. Por otro lado, los Cañoneros, que aún no habían conseguido sumar puntos en el campeonato, buscaban desesperadamente una victoria que les permitiera salir del fondo de la clasificación.

Desde el pitido inicial, las Chivas demostraron su intención de dominar el encuentro. Con una presión alta y una circulación de balón rápida, el equipo visitante comenzó a crear oportunidades de gol. La primera gran ocasión llegó a los 12 minutos, cuando un disparo de Alexis Vega se fue desviado por poco. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el marcador se abriera.

46 mil 232 aficionados caben en el Estadio AKRON de Chivas

A los 14’, Efraín Álvarez tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre desde una posición peligrosa. Con una ejecución magistral, el balón se desvió en la barrera y dejó sin opciones al arquero local, Ricardo Rodríguez. La afición rojiblanca estalló en júbilo, mientras que los jugadores de Mazatlán se mostraban desconcertados ante el inicio fulminante del encuentro.

Con tranquilidad y precisión, Hormiga González colocó el balón en el fondo de la red, anotando su cuarto gol del torneo y poniendo a las Chivas en una cómoda ventaja de 2-0. La situación parecía favorable para el Rebaño, que controlaba el juego y mantenía a los Cañoneros a raya.

Las Chivas Rayadas se llevaron los tres puntos y continuaron su racha perfecta en el torneo. La victoria por 2-1 no solamente les brinda confianza, sino que también los posiciona como uno de los equipos a seguir en el Clausura 2026.

El próximo partido de Chivas será ante el América en el Clásico Nacional. Este partido, cargado de historia y rivalidad será crucial para ambas plantillas, pues el Rebaño no querrá perder el liderato y los dirigidos por André Jardine desean demostrar que ya terminó su mala racha..

La victoria de Chivas en Mazatlán no solamente es un reflejo de su ascenso futbolística. La mirada está fija en el futuro inmediato, donde el Clásico Nacional se presenta como una prueba de fuego y con la que podrán confirmar su gran momento en el Clausura 2026.

Por su parte, Mazatlán deberá replantear su estrategia y buscar mejorar en su próximo encuentro contra Santos, donde buscarán sumar sus primeros puntos del torneo y recuperar la confianza necesaria para competir en la Liga MX.

EFECTIVIDAD DE LOS GOLEADORES DE LA LIGA MX ı Foto: Especial