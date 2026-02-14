Afición del Atlas protagoniza terrible pelea con la seguridad del Estadio Hidalgo; el VIDEO es escalofriante

La violencia no cede en los estadios de la Liga MX y en la Jornada 6 del Clausura 2026 de volvió a dar un escenario de este tipo. En esta ocasión la afición del Atlas fue la que estuvo involucrada en un conato de bronca en las gradas del Estadio Hidalgo.

En redes sociales comenzaron a hacerse virales los videos donde se puede ver que en el sector donde colocaron a la barra de los Zorros había un problema con la seguridad del recinto. No se sabe con certeza que fue lo que ocurrió, pero las autoridades del estadio estaban intentando echar para atrás a los aficionados.

Con golpes al aire y sus macanas, la seguridad intentaba mantener en su lugar a los fanáticos del Atlas, pero ellos también soltaban puñetazos hacia las autoridades de chaleco fosforescente.

Diversos actos de violencia se han visto en la Liga MX

A pesar de no ser a la magnitud de lo ocurrido en el Estadio La Corregidora hace varios años entre aficionados del Querétaro y Atlas, los actos de violencia siguen latentes en los recintos de la Liga MX.

Uno de los más recientes fue el torneo pasado, el Apertura 2025, en el Estadio AKRON, cuando Chivas recibió a los Bravos de Juárez y la familia de Ángel Zaldívar salió lesionada por un conato de bronca.

Aunque no sólo se da entre aficiones rivales, también ocurre entre fanáticos del mismo equipo, como lo que pasó en el encuentro entre Tigres y América de la temporada pasada, cuando aficionados auriazules se pelearon en la grada del Estadio Universitario.

Volver a nuestra ciudad pensando ya en el partido en casa de este sábado.



¿Qué ha hecho la Liga MX para erradicar la violencia en los estadios?

Desde lo ocurrido en La Corregidora, los directivos de la Liga MC implementaron el famoso Fan ID, una idea que parecía buena para identificar a las personas que protagonizarán un conato de bronca, pero que no siempre funciona.

Pero esto es porque hay veces que en los recintos del futbol mexicano no se pide el Fan ID a todos los aficionados, este formulario lo llegan a exigir en los partidos de alta intensidad, como los Clásicos.

A pesar de eso, la violencia sigue en los estadios y este es el primer caso que ocurre en este Clausura 2026 y se espera que sea el último, pues México está a menos de cuatro meses de recibir la Copa del Mundo de la FIFA.

