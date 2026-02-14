Así fue el único Chivas vs América que se jugó el Día del Amor y la Amistad (VIDEO)

América y Chivas se han visto las caras antes un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Chivas y América se enfrentan este Día del Amor y la Amistad en el partido estelar de la Jornada 6 del Clausura 2026, pero no es la primera vez que se ven las caras en un 14 de febrero, pues eso ya ocurrió hace 25 años exactos.

El Guadalajara y las Águilas fueron rivales el 14 de febrero del 2001 en el Estadio Jalisco, entonces casa del Rebaño, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Torneo de Verano de aquel año.

¿Quién ganó el clásico entre Chivas y América el Día del Amor y la Amistad?

El América se llevó los tres puntos en disputa aquel 14 de febrero del 2001 después de imponerse por pizarra de 2-1 a las Chivas con goles de Braulio Luna y Duilio Davino.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 por estos dos motivos que prenden alarmas en la Selección Mexicana

Por el Rebaño descontó Carlos Hermosillo, quien un año antes había tenido una segunda y efímera etapa con los de Coapa, con los que debutó como futbolista profesional en 1984.

Braulio Luna marcó el primer gol aquel miércoles 14 de febrero del 2001 al minuto 35. Carlos Hermosillo empató los cartones al 48′ y Duilio Davino le devolvió la ventaja a los azulcremas al 59′.

En aquel Verano 2001 el América terminó como líder general con una cosecha de 28 unidades, seis más que los que consiguió Chivas, que no clasificó a la Liguilla.

Chivas expone su paso perfecto ante el América

Chivas llega al clásico nacional de este 14 de febrero ante el América como líder e invicto del Clausura 2026. El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito tiene paso perfecto, pues salió victorioso en las primeras cinco fechas del campeonato.

El Rebaño se presenta al duelo de este Día del Amor y la Amistad en el Estadio AKRON con 15 puntos, siete más de los que acumulan las Águilas, que marchan en el octavo sitio de la clasificación.

Sin embargo, el América llega al clásico nacional con dos victorias en fila en la Liga MX, por lo que los dirigidos por André Jardine prometen ser un fuerte obstáculo para las Chivas en la sexta jornada del Clausura 2026.

EVG