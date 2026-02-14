Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 por estos dos motivos que prenden alarmas en la Selección Mexicana

El panorama no es alentador para la Selección Mexicana a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo 2026, pues el capitán del equipo, Edson Álvarez, podría enfrentar un escenario complicado que pondría en riesgo su participación en el torneo más importante de selecciones y es que se reporta que el jugador del Fenerbahçe está a nada de ser operado.

El mediocampista mexicano arrastra problemas físicos desde hace meses. Su evolución ha sido lenta y poco favorable, por lo que se informa que será intervenido quirúrgicamente por el terrible dolor que tiene en el tobillo. Todavía no es una decisión confirmada, pero parece que este panorama se hará realidad.

De concretarse la operación, los tiempos de recuperación serían ajustados y habría que ver en qué condiciones físicas llegaría a la convocatoria de la Selección Mexicana. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, una cirugía implicaría semanas fuera de actividad y se comprometería su ritmo competitivo.

Sumado a esto, su presente en el club no es el mejor. Álvarez no ha logrado consolidarse como titular indiscutible y a los problemas físicos hay que sumarle que el Fenerbahçe contrató al mediocampista francés N’Golo Kanté, lo que reduciría los minutos del mexicano en el terreno de juego.

Edson Álvarez contrarreloj para la Copa del Mundo 2026

El propio Edson Álvarez compartió un mensaje en sus redes sociales en donde habla sobre la lesión. Todo se originó de un golpe en el tobillo en un clásico ante el Galatasaray. Parecía que no era una lesión grave, pero el dolor fue intensificando con el pasar de los días.

“El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, escribió Edson Álvarez en un comunicado.

Edson Álvarez tiene poco menos de seis meses para regresar a la actividad en el viejo continente y seguir preparándose de cara a la Copa del Mundo, pues será el 11 de junio cuando México se mida ante Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca y el mediocampista mexicano es uno de los que podría estar en el 11 inicial.

