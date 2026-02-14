América está en graves problemas y podría perder tres puntos al final de la temporada por esta razón

El América no tuvo un buen inicio en el Clausura 2026, pero poco a poco han recuperado el nivel para el resto de la temporada; sin embargo, las Águilas solo llevan 145 minutos en la regla de menores y solo quedan 11 fechas para cumplir con lo establecido.

André Jardine necesita cumplir con mil 25 minutos más para no sufrir una reducción de tres puntos al final de la temporada, pues esa es una de las sanciones en caso de no cumplir con la regla de menores.

Llega la Jornada 6 del Clausura 2026 y, como se ve el panorama del América, necesitan que sus jugadores nacidos en 2003 o posterior jueguen entre 85 y 93 minutos por partido hasta el final de la campaña para cubrir con la cuota que pide la Liga MX.

Estos son los jugadores que pueden ayudar al América con la regla de menores

América solo tiene cuatro jugadores registrados con el primer equipo nacidos en 2003 o posterior, con los que André Jardine podrá cumplir con la regla de menores del Clausura 2026, aunque también pueden utilizar a los futbolistas de sus categorías inferiores.

Las opciones que tiene el entrenador brasileño en el banquillo son Ralph Orquin, Miguel Vázquez, Isaías Violante y Pato Salas; también Dagoberto Espinoza es uno de los jugadores que tiene la edad para sumar minutos como menor, pero el lateral sigue recuperándose de su lesión.

De momento, el jugador que lleva más minutos en el campo de juego es Patricio Salas; el delantero azulcrema suma 83′ con la camiseta de las Águilas. Isaías Violante tiene 62 minutos, mientras que Ralph Orquin y Miguel Vázquez no han recibido oportunidad dentro del campo en este Clausura 2026.

América se prepara para el Clásico Nacional ante las Chivas

Llegó la semana más esperada por la afición mexicana, pues en la Jornada 6 del Clausura 2026 se llevará a cabo el Clásico Nacional entre las Chivas y el América, partido que se vuelve el más llamativo de la fecha por la rivalidad entre estos dos clubes.

El Rebaño Sagrado recibirá en la cancha del Estadio AKRON a las Águilas, en busca de sumar su segunda victoria al hilo en el Clásico de México, pues en la temporada pasada fue el equipo de Gabriel Milito el que se llevó los tres puntos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Además, del lado del equipo de André Jardine, la única misión es conseguir la victoria número 100 del América en el Clásico Nacional, un logro que el americanismo recordará por siempre en caso de darse este fin de semana.

