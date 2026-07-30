¿El mundial femenil se cancela tras la decisión de UEFA de no jugar torneos FIFA? Esto se sabe

Luego de los planes de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo, la UEFA informó que sus naciones afiliadas no participarán en torneos de la FIFA, lo que prende alarmas de cara al Mundial Femenil 2027 que se realiza en Brasil, aunque por el momento todo sigue en marcha.

Where football meets passion. Brazil awaits. 🇧🇷



The countdown to #FIFAWWC 2027 is on! 🙌 pic.twitter.com/o8rG4kmQYJ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 25, 2026

En redes sociales el máximo ente rector del deporte en Europa señaló que sus 55 federaciones miembro permanecen unidas y que las selecciones nacionales “no participarán en las competiciones de la FIFA”, pero en el comunicado no detallan si se trata solamente de competencias masculinas. Al momento no se ha informado de ningún cambio y al parecer la realización de la Copa del Mundo Femenil 2027 va por el rumbo trazado.

Falta menos de un año para la realización del Mundial Femenil Brasil 2027, pero la reacción abierta de la UEFA ante los planes de la FIFA dejan en suspenso a los torneos que vienen en el futuro.

La FIFA, la UEFA ni la organización de la Copa del Mundo Femenil han lanzado un comunicado donde expliquen qué pasará con el torneo.

¿Cuándo se juega la Copa del Mundo Femenil 2027?

La Copa del Mundo Femenil 2027 se realiza del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Las ciudades sede son Belo Horizonte (Estadio Mineirao), Brasília (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Estadio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estadio do Maracana), Salvador (Arena Fonte Nova) y Sao Paulo (Arena Itaquera).

Asignación de plazas

AFC: seis plazas directas

CAF: cuatro plazas directas

Concacaf: cuatro plazas directas

CONMEBOL: tres plazas directas. Brasil, el país anfitrión, se clasifica automáticamente y su plaza se resta directamente del cupo asignado a la CONMEBOL

OFC: una plaza directa

UEFA: 11 plazas directas

España es la reinante campeona del mundo, siendo su primer y único campeonato. Japón y Noruega son las otras selecciones con una copa en sus vitrinas. Alemania presume de dos campeonatos, mientras que Estados Unidos con cuatro copas es la máxima ganadora y en 2027 buscará ganar otro cetro.

aar