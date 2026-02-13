Cuauhtémoc Blanco advierte a las Chivas sobre una terrible humillación por parte del América (VIDEO)

Llegó la semana de Clásico Nacional y varias leyendas de ambos clubes aparecieron en un video para dar su pronóstico de cara al partido del fin de semana, pero el que se llevó los reflectores fue Cuauhtémoc Blanco, quien advirtió a las Chivas sobre una terrible humillación por parte del América.

“Les vamos a meter una ching... les vamos a ganar 3-1, así que no vayan a llorar, chivitas, les mando un abrazo”, fueron las palabras de Cuauhtémoc Blanco previo al Clásico Nacional del Clausura 2026.

Cabe recalcar que el exdelantero del América es recordado por la afición con nostalgia, pues Cuauhtémoc Blanco jugaba los Clásicos ante las Chivas como ningún otro, además de que siempre tenía una celebración especial cuando metía gol ante el Rebaño Sagrado.

Y todavía hay quien pregunta porqué Cuauhtémoc es ídolo del americanismo...



"Les vamos a meter una chinga"

😂 pic.twitter.com/shq9AZvmFK — 🦅 (@1916Aguila) February 14, 2026

Chivas llega al Clásico Nacional como líder del Clausura 2026

El Clásico Nacional del Clausura 2026 es muy especial para las Chivas, pues el equipo de Gabriel Milito llega al encuentro ante su acérrimo rival como el líder de la competencia tras cinco jornadas disputadas en el torneo local.

Esto no ocurría desde hace 11 años, pues fue en el Clausura 2015 la última vez que las Chivas jugaron el Clásico de México como primer lugar de la tabla general, encuentro que terminó 1-1 tras los 90 minutos en el Estadio AKRON; los goleadores en aquel partido fueron Paul Aguilar del lado de las Águilas y Aldo de Nigris para el Rebaño Sagrado.

Además, será un encuentro con muchas emociones por el nivel que han mostrado las dos instituciones. Cabe recalcar que, en el Clásico Nacional del torneo pasado, las Chivas terminaron llevándose la victoria 2-1 con goles de Roberto Alvarado y Armando González.

América quiere su victoria número 100 en el Clásico Nacional

América visita el Estadio AKRON este fin de semana para una edición más del Clásico Nacional y se espera que el recinto en Zapopan, Jalisco, esté casi lleno para presenciar el encuentro entre el América y las Chivas.

El compromiso del 14 de febrero es importante para las Águilas, pues buscan su victoria número 100 ante el Rebaño Sagrado en toda la historia, un logro importante y que los aficionados podrán presumir después del cotejo.

Sin embargo, las Águilas de André Jardine no llegan como amplias favoritas al encuentro, pues el equipo de Gabriel Milito es líder del Clausura 2026 y está invicto tras cinco jornadas en el certamen local.

