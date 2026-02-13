Chivas vs América: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX nos trae una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas y América se enfrentan en el Estadio AKRON en un partido al cual los clubes llegan con realidades distintas.

🗣️ Algunas de las palabras de nuestros Rojiblancos en la conferencia de prensa de hoy 👏🏻



Diego Campillo



-“A cualquiera al que le toque jugar, dará todo de sí mismo con el compromiso e intensidad que demanda este encuentro, es algo que ya hemos venido mostrando”.



Brian… pic.twitter.com/bypoe8heRM — CHIVAS (@Chivas) February 13, 2026

Por un lado tenemos al local, el Club Deportivo Guadalajara, que se presenta como el líder del campeonato con 15 puntos, invicto, con puras victorias y que parte como el gran favorito para sacar los tres puntos en el Clásico de México. Además que indiscutiblemente tienen mejor nivel de juego comparado al rival.

El Club América, por su parte, empezó mal el Clausura 2026, pero parece que empiezan a tener un despertar en el semestre. Al partido ante el Guadalajara se presentan con foja de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 8 puntos.

¿Dónde ver el Chivas vs América, Jornada 6 del Clausura 2026?

El partido Chivas vs América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Prime Video.

Día: Viernes 14 de febrero

Hora: 21:07 horas

Transmisión: Prime Video

El Rebaño llega a este partido como líder de la competencia e invicto, pues de 15 puntos disputados suma la misma cantidad en la tabla general. La última ocasión que el Guadalajara aterrizó en este partido en la cima de la competencia fue en el Clausura 2015.

En aquella ocasión, los tapatíos eran dirigidos por José Manuel de la Torre y el partido finalizó con un empate a un gol, celebrado en el Estadio AKRON.

aar