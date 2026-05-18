Inglés conquista PGA después de más de un siglo

El británico levanta el trofeo que ganó, ayer, en el campo.ev

Aaron Rai aceleró a fondo y se despegó de un grupo de talla mundial con tiros asombrosos hasta convertirse en el primer jugador nacido en Inglaterra en más de un siglo en conquistar el Campeonato de la PGA.

El inglés, quien soñaba con ser piloto de Fórmula 1 hasta que se decantó por el golf, estaba tres golpes detrás y se acercó a la vuelta en el Club de Golf Aronimink cuando ofreció una actuación digna de un campeón de un major.

Embocó un putt de eagle de 40 pies en el hoyo 9, par 5, durante un tramo en el que resolvió con un sólo putt y siete greens consecutivos para tomar la delantera.

24 años de profesional tiene el golfista inglés en su carrera

En los hoyos finales, cuando los aspirantes necesitaban que tropezara, Rai metió un putt de birdie de unos 70 pies a través del green del 17 para sentenciar.

Rai, de 31 años, que se une al dos veces ganador de la PGA, Vijay Singh, como campeones de majors de ascendencia india, cerró con 65 golpes, cinco bajo par.

“Estar aquí está fuera de mi imaginación más salvaje”, dijo Aaron Rai.

Jon Rahm, Rory McIlroy, Xander Schauffele, Cameron Smith, Justin Rose, campeones de majors, todos con posibilidades hasta que las echaron a perder por errores inoportunos o por no conseguir buenas opciones de birdie.

McIlroy, que terminó con 69, jugó los par 5 en par durante la semana y destrozó el alcanzable hoyo 13, par 4, para un bogey.

Aaron Rai, quien terminó con 9 bajo par para un total de 271, es el primer jugador de Inglaterra cuyo nombre figura en el Trofeo Wanamaker desde Jim Barnes en 1919, la segunda edición de este major y la primera después de la Primera Guerra Mundial.

Ganó por tres golpes sobre el líder tras 54 hoyos, Alex Smalley y Rahm, quien logró su mejor resultado en un major desde que se pasó a LIV Golf a finales de 2023. Rahm se vio frenado por un par de bogeys en los primeros nueve hoyos y sólo consiguió un birdie en los últimos nueve para un 68.

Smalley perdió la ventaja con un desordenado doble bogey en el hoyo 6, y su mejor golf llegó demasiado tarde. Rai ya tenía la vista puesta en el Trofeo Wanamaker. Smalley hizo birdie en el 18 para un 70.

Justin Thomas embocó un putt de par de 16 pies en el hoyo final para un 65 y se colocó a un golpe del liderato mientras el grupo final estaba en el segundo fairway. Durante mucho tiempo, a medida que Aronimink se ponía más difícil y la presión se apretaba, parecía que Thomas podría tener una oportunidad.

Como todo lo demás en este día final, Rai también acabó con esas esperanzas.

Así concluyó una semana de lo más notable en los suburbios de Filadelfia, donde nadie pudo despegarse en Aronimink. Los 22 jugadores a cuatro golpes o menos del liderato al entrar en la ronda final fue un récord del Campeonato de la PGA.

De ese grupo emergió Rai, de 31 años, con un título del PGA Tour, tres en el circuito europeo y sin ningún resultado dentro del top 15 en ninguno de los majors.

Puede que no sea muy conocido entre los observadores ocasionales, pero es una estrella a los ojos de sus compañeros por su humildad y su personalidad amable.

Usa dos guantes, un hábito que empezó de niño en Inglaterra para combatir los fríos inviernos cuando practicaba y siempre estaba practicando. Y aún más inusual en Rai son las fundas de plástico en cada hierro, un recordatorio de sus raíces.

Una vez dijo que su padre se sacrificó para comprar los mejores palos de golf y luego limpiaba las ranuras con aceite de bebé después de que su hijo terminaba de jugar. Aaron Rai ha dejado las fundas de los hierros desde entonces “para recordar de dónde vengo y para respetar lo que tengo”.