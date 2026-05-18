Pumas vuelve a una final tras 5 años… y en la femenil, las Águilas se coronan

Un golazo de Jordan Carrillo metió a los Pumas de Efraín Juárez a la final del Clausura 2026, tras derrotar al Pachuca 1-0. Quiere romper 15 años de sequía sin título de la Liga MX, pero para ello deberán superar al Cruz Azul en la serie definitiva. Los universitarios dejaron atrás una racha de más de cinco años sin llegar al partido por el título del futbol mexicano; la última vez fue a finales de 2020, cuando perdieron antw el Club León.

Los felinos, que fueron líderes generales, se impusieron 1-0 en CU, resultado que empató el global 1-1 y bastó para eliminar al combativo Pachuca por mejor posición en la tabla. El trabajo de los pupilos de Efraín Juárez en la fase regular les ha funcionado para llegar a la serie que define al campeón.

El Dato: El Clausura 2026 es un torneo histórico para Efraín Juárez. El entrenador mexicano logró romper el récord de Guillermo Vázquez del mayor puntaje en la fase regular.

Efraín Juárez por fin ganó un partido de fase final al mando de Pumas. En sus seis pasadas presentaciones, el técnico universitario acumuló tres derrotas y tres empates. La séptima fue la vencida.

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Será la tercera ocasión en la que los auriazules y La Máquina se vean las caras en la gran final de la Liga MX; la primera vez fue en la campaña 1978-1979, cuando el Cruz Azul se llevó el título por marcador de 2-0, y en la temporada 1980-1981, en aquel año los Pumas vencieron a los celestes 4-2 para levantar el cetro.

Cuando la presión se apoderó del Estadio Olímpico Universitario, apareció Jordan Carrillo, el hombre de los golazos esta Liguilla. De tiro libre al 55, el talentoso atacante abrió el marcador e hizo explotar de emoción a los aficionados.

3 goles lleva Jordan Carrillo en la Liguilla

Futbolistas de los Pumas celebran el pase a la siguiente ronda, ayer, en CU. ı Foto: Mexsport

Para este compromiso, a diferencia del juego pasado, Efraín Juárez no se guardó nada y de arranque mandó la doble punta con el brasileño Juninho y el paraguayo Robert Morales, además de la velocidad de Uriel Antuna, quien trabajó pegado a la banda derecha.

Del otro lado se encontraba Jordan Carrillo, quien interiorizaba más su posición, dejando al lateral colombiano Álvaro Angulo libre la banda derecha para subir al ataque.

En menos de 20 minutos, el equipo capitalino ya había tocado dos veces con peligro la cabaña hidalguense, ambas ocasiones con disparos de La Pantera Morales, quien no pudo encontrar las redes, pero sí generar peligro.

La primera fue un incómodo cabezazo que el paraguayo logró conectar y poner en el travesaño. El portero Carlos Moreno no podría haber hecho nada para detener ese impacto.

La segunda fue una jugada dentro del área, en donde luego de una serie de rebotes Morales quedó de frente al marco y con Moreno vencido, pero para mala fortuna de los felinos, el esférico se fue muy por encima.

El Tip: Antes de Joel Huiqui, la última vez que un entrenador interino llegó a la final de la Liga MX fue en el Guard1anes 2020.

Pumas siguió con la presión, pues frente a su gente, que llenó cada rincón permitido del Olímpico Universitario, no se pudo permitir la derrota. Además, que estaban obligados a ganar para poder avanzar a la siguiente ronda, pues en la ida no les fue bien.

Tras la derrota 1-0 en el Estadio Huracán, el cuadro comandado por Efraín Juárez necesitaba vencer en casa por cualquier marcador para acceder a la final del balompié azteca.

La primera mitad fue de completo control por parte del Club Universidad, aunque no lograron capitalizarlo en la pizarra. Los Tuzos defendieron bien su área y frenaron los embates felinos.

La Máquina amarró su pase eliminando en la otra semifinal a las Chivas en el Estadio Jalisco. El Rebaño Sagrado al final padeció la baja de sus cinco titulares seleccionados por Javier Aguirre y, con un plantel lleno de jóvenes, se quedó a un gol de la final.

Llega la tercera

Por Enrique Villanueva

El América puso fin a una racha de tres años sin coronarse en la Liga MX Femenil, luego de golear 3-0 a Rayadas en la final de vuelta del Clausura 2026, para imponerse por un marcador global de 3-1, con lo que ganó su tercer trofeo y acabó con una racha de cuatro definiciones consecutivas perdidas en el torneo.

El Dato: La final que más se ha repetido en la historia de la Liga MX Femenil es Tigres vs Rayadas serie que se ha presentado en seis ocasiones, la más reciente en el Torneo Apertura 2024.

De la mano de Ángel Villacampa en el banquillo, las azulcremas ganaron su segunda de siete finales jugadas desde la llegada del español en el Apertura 2022. Solamente habían salido airosas en la del Clausura 2023, a costa del Pachuca. El primer título del club fue en el Apertura 2018, tras vencer a Tigres, con Leonardo Cuéllar como entrenador.

La primera polémica del juego se presentó al minuto 8, cuando la árbitra Cesia Campos anuló un gol de las Águilas por un empujón previo al tanto de Montserrat Saldívar, quien había aprovechado un yerro de la guardameta Paola Manrique.

¡IRENE GUERRERO abrió el marcador a nuestro favor! 🦅🔥



¡VAMOS POR MÁS, ÁGUILAS! 👊 pic.twitter.com/6z2RaIfDjK — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

¡AMÉRICA ESTÁ REMONTANDO!🦅⚽ ¡ERROR DE RAYADAS Y GOOOL DEL AMÉRICA!



Nuevamente un error de Monterrey que Geyse Da Silva aprovecha para el 2-1 en el global. pic.twitter.com/RI0Y68pWkU — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 17, 2026

La algarabía de la afición azulcrema debía esperar otra ocasión para festejar. Pese a la diana invalidada, las dirigidas por el español Ángel Villacampa siguieron con una postura agresiva en busca del gol que les diera el empate en la serie, lo cual derivó en varios tiros de esquina a su favor.

Las alarmas se encendieron entre las integrantes de Rayadas, cuando Karol Bernal se dolió en el césped, motivo por el que tuvo que ser revisada por los asistentes médicos justo en el momento en el que se dio la pausa de hidratación.

62 goles hizo el América durante el torneo

América toma la delantera antes del descanso

El Monterrey casi se pone adelante en la pizarra luego de un contragolpe al minuto 34, pero Valeria del Campo mandó el balón apenas a un costado de la cabaña defendida por Sandra Paños.

La brasileña Geyse da Silva respondió con un trallazo que pasó por encima de la portería del conjunto visitante al 38’ en otro intento del América. Al 40’ fue el turno de Montserrat Saldívar con una ejecución de tiro libre que se fue apenas arriba del travesaño.

La asistencia de las azulcremas dio frutos al minuto 44, cuando la española Irene Guerrero aprovechó la falta de comunicación entre Valeria del Campo y la portera Paola Manrique para desatar el grito de gol de la hinchada en as tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes. El global ya estaba emparejado.

¡EL TERCEROOOOOO A NUESTRO FAVOR! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bQMHrWtYZM — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

América da la vuelta al inicio del complemento

Apenas a los cinco minutos del complemento, Geyse da Silva aprovechó otra garrafal falla de Valeria del Campo y de Paola Manrique, luego de que la barrida de la zaguera fue a destiempo y la portera no se quedó con el balón, que quedó a merced de la brasileña, quien al 50’ reventó las redes para poner a las de Coapa por primera vez arriba en el global.

Las capitalinas crecieron en confianza con el aliento del público, que se escuchaba cada vez más ruidoso en las tribunas. Rayadas no podía reaccionar.

El Monterrey se salvó de nueva cuenta al minuto 64 después de una serie de rebotes en el área, pero en esta ocasión la fortuna no le jugó una mala pasada a la cancerbera Paola Manrique, quien se quedó con la esférica.

Geyse da Silva había conseguido su segunda anotación del encuentro al minuto 70, la cual fue invalidada por un claro fuera de lugar.

La silbante Cesia Campos indicó un penalti a favor del América tras una falta de Daniela Monroy sobre Geyse da Silva. Scarlett Camberos ejecutó la pena máxima con un tiro raso y cruzado, y a pesar de que la arquera visitante adivinó la dirección de la misma no pudo evitar la caída de su marco al minuto 81 para el 3-0.

El Monterrey se lanzó al ataque en busca de recortar distancias, pero lo hizo más con desesperación que ideas hasta que se consumó el tiempo. El futuro de Ángel Villacampa con el América sería una duda.

EVG