¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

Todo está listo para la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde se vivirá una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América, en donde el Rebaño Sagrado parte como favorito.

Con marca invicta y paso perfecto en cinco duelos del certamen, el Club Deportivo Guadalajara recibe en el Estadio Akron a las Águilas, que tienen marca de 2-2-1 en el inicio del certamen.

Por todo esto, el Clásico Nacional será el duelo más atractivo de la Jornada 6, que pase lo que pase tendrá a Chivas como líder, pues si pierde se quedará con 15 puntos y sus más cercanos perseguidores aspiran a 13 unidades.

🏟️ @BBVA_Mex te lleva al estadio para que vivas la pasión del Clásico Nacional.



Nadie se puede perder este partido y tú tampoco. 🥵⚽

🔗 Participa por un pase doble: https://t.co/nzBuc4tTIq pic.twitter.com/Fp2jwzsfQe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 9, 2026

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Viernes 13 de febrero-Puebla vs Pumas-19:00 horas-Azteca 7, FOX ONE

Viernes 13 de febrero-Toluca vs Tijuana-21:00 horas-Azteca 7 y FOX ONE

Sábado 14 de febrero-Atl.San Luis vs Querétaro-17:00 horas-ESPN y VIX

Sábado 14 de febrero-Pachuca vs Atlas-17:00 horas-FOX ONE

Sábado 14 de febrero-Monterrey vs León-19:00 horas-Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún

Sábado 14 de febrero-Juárez vs Necaxa-19:00 horas-Fox One

Sábado 14 de febrero-Chivas vs América-21:07 horas-Prime Video

Domingo 15 de febrero-Cruz Azul vs Tigres-16:30 horas-Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún

Domingo 15 de febrero-Santos vs Mazatlán-17:00 horas-Vix y Canal de YT de Miguel Layún

🗣️ Algunas de las palabras de nuestros Rojiblancos en la conferencia de prensa de hoy 👏🏻



Diego Campillo



-“A cualquiera al que le toque jugar, dará todo de sí mismo con el compromiso e intensidad que demanda este encuentro, es algo que ya hemos venido mostrando”.



Brian… pic.twitter.com/bypoe8heRM — CHIVAS (@Chivas) February 13, 2026

Cruz Azul y Tigres buscan el subliderato

Pase lo que pase en el Estadio Akron, las Chivas seguirán como líderes del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, Tigres y Cruz Azul buscarán el subliderato general de manera solitaria.

El Rebaño tiene al momento 15 puntos. Mientras que el cuadro Incomparable y La Máquina se enfrentan ambos con 10 unidades. El ganador se pondrá, en el mejor de los escenarios, a dos puntos del líder.

La pelea por los primeros puestos de la Liga MX se está intensificando de cara a la media mitad de la temporada, recordando que será una campaña recortada por la Copa del Mundo 2026, además que no habrá Repechaje.

La Liguilla del futbol mexicano se jugará de nuevo con los ochos primeros lugares de la tabla general, como era hasta antes de pandemia.

