¡Oficial! Él es Jonathan Pérez, el mexicoamericano que es nuevo refuerzo de Chivas para la Liga MX

Las Chivas siguen sumando jugadores para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y acaban de anunciar al mexicoamericano Jonathan Pérez como su nuevo elemento en mediocampo.

“En medio de un arranque de torneo con cinco triunfos en cinco partidos, la incorporación de este habilidoso jugador responde a una planeación sólida y ambiciosa, pues el equipo dirigido por Gabriel Milito suma calidad y talento con un futbolista que, sin duda, viene a potenciar la plantilla", anuncia el Guadalajara.

Conoce a Jonathan Pérez, nuevo jugador de Chivas

Jonathan Alexander Pérez Lara es un jugador de 23 años de edad. Nació en California, Estados Unidos, pero al ser hijo de padres mexicanos es mexicano por nacimiento, lo que lo hace elegible para jugar en Chivas sin problema.

Toda la familia de Pérez Lara es aficionada del Rebaño Sagrado y este Clausura 2026 cumplirá el sueño de ser futbolista rojiblanco. El californiano llega procedente del Nashvile SC de la Major League Soccer (MLS).

Jonathan Pérez es un futbolista zurdo, que de acuerdo con las Chivas tiene “una destacada capacidad para moverse entre líneas. Se siente cómodo en espacios reducidos, cuenta con buenos controles y entiende cómo ofrecerse como receptor, lo que potencia su juego asociativo y le permite conectar con facilidad con sus compañeros. Es un jugador que toma decisiones rápidas y le da continuidad a las jugadas”.

Jonathan ya cuenta con dos trofeos en su palmarés. Fue campeón de la Copa de la MLS en 2024 con el LA Galaxy y alzó el título de la Copa US Open con Nashville en 2025.

En la MLS el ahora jugador del Club Deportivo Guadalajara disputó 44 partidos, 14 de ellos como titular. Anotó solamente un gol y dio tres asistencias. Su efectividad en el pase fue del 91%.

