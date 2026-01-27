¡Otro que se va de Chivas! Gabriel Milito hace un verdadera limpia y ya van siete que saca del Rebaño

El mercado de transferencias en la Liga MX sigue abierto, por lo que los equipos pueden seguir con los movimientos en sus plantillas. Las Chivas han aprovechado esta situación para depurar su lista de futbolistas y recientemente le dieron salida a Luis Olivas, quien se convierte en la séptima baja de la institución en el Torneo Clausura 2026.

El entrenador argentino Gabriel Milito, así como la dirección deportiva del chiverío, han limpiado el vestidor y Olivas se une a Javier Chicharito Hernández, Isaac Cone Brizuela, Alan Mozo (Pachuca), Cade Cowell (New York Red Bulls, MLS), Teun Wilke (Fortaleza, Colombia) y Raúl Martínez (Necaxa) como las salidas.

El defensor central es nuevo jugador del Atlante de la Liga de Expansión, en donde buscará tener la actividad que no tuvo en el Club Deportivo Guadalajara. El originario de Tepic, Nayarit, no tuvo participación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el primer equipo rojiblanco y con el cuadro Sub-21 solo jugó ocho partidos.

Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



“Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026. ¡Bienvenido a los Potros De Hierro!”, dijo el equipo que el siguiente certamen, el Apertura 2026, dejará de jugar en Expansión y formará parte de la Liga MX en lugar del Mazatlán.

Luis Olivas tan solo disputó 46 partidos en total en Chivas, un número bajo para un jugador por el que se tenían grandes expectativas y que apuntaba a comandar la zaga defensiva. Sin embargo, desde su debut no pudo ganarse la titularidad bajo las ordenes de ningún entrenador.

Con el Tapatío, la filial del Rebaño en Liga de Expansión, el central jugó 27 duelos, por lo que no desconoce el nivel que tiene la que sería la segunda división del futbol mexicano. Con los Potros se espera que el joven futbolista pueda recobrar un buen nivel de juego.

Luis Olivas no sería la última salida de las Chivas, porque no se han comunicado las bajas oficiales de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, quienes no entran en planes del cuerpo técnico y ya se les está buscando acomodo. Se dice que Puligol es opción para reforzar la delantera de Rayados de Monterrey ante la inminente salida de Germán Berterame.

El Club Deportivo Guadalajara, líder del Torneo Clausura 2026, regresa a la acción este sábado 31 de enero cuando se enfrenten al Atlético San Luis.

