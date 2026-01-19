Futbolista de Chivas desempleado conmueve en el nacimiento de su hija; “a pesar de que no todo va bien”

El Clausura 2026 de la Liga MX ya inició y Chivas es líder general de la competencia y el único que suma tres victorias en la misma cantidad de partidos. En el Rebaño ya no extrañan a ciertos jugadores y uno de ellos es Erick Gutiérrez, quien llegó como fichaje bomba y actualmente está desempleado.

Pese a que Guti tiene contrato vigente con Chivas, Gabriel Milito no lo tiene contemplado y el mediocampista celebró la llegada a la vida de su hija, pero también dio algunos tintes de reclamos por el momento que está atravesando.

Erick Gutiérrez presume a su bebé en redes sociales. ı Foto: IG / Erick Gutiérrez

“Amor, gracias por este regalo tan hermoso. Sé que ella vino a completar nuestra familia. Eres grande, amor; a pesar de que todo no va bien, tú estás aquí presente con nosotros. Te amo con todo mi ser y siempre estaré para ti; contigo ya somos equipo de cinco por siempre”, escribió Gutiérrez en una historia en su Instagram.

El canterano de los Tuzos del Pachuca también le agradeció a su hija por llegar en el momento adecuado y escribió: “Te amo, hija; gracias por llegar en el momento preciso, por ser parte de mi vida. Eres todo para mí, VALENTINA”.

Erick Gutiérrez sigue sin encontrar equipo para jugar

En Chivas ya no tiene espacio para jugar y los equipos interesados en Erick Gutiérrez saben que su sueldo es demasiado alto y, por lo mismo, se hacen a un lado cuando se enteran de lo que cobra por temporada.

Reportes desde Guadalajara aseguran que, pese a que Chivas ya no quiere al mediocampista, sí desea ayudarle, pues su intención es que el jugador se mantenga activo y ya le comentó que, si hay algún interesado, ellos podrían ayudar a liquidar su sueldo.

En Grupo Pachuca estuvieron interesados en contratarlo, pues hay que recordar que es una de las joyas de la camada de los Tuzos, pero el problema del salario es latente. Por otra parte, en la MLS se decía que el San Diego FC podría hacerse de sus servicios, pero tras la salida de Hirving Lozano, se cayó la negociación, pues hay que recordar que son mejores amigos.