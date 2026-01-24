Alan Pulido se va de Chivas y ya presume las FOTOS de su nuevo destino con sabor a traición

Alan Pulido ya habría encontrado nuevo equipo tras no entrar en planes de Chivas.

Parece que Chivas ya le encontró acomodo en otro equipo a Alan Pulido, quien este fin de semana presumió en sus redes sociales unas fotos en una avioneta, la cual lo habría llevado a Monterrey, Nuevo León, donde estaría su próximo destino, pero no sería para volver a Tigres, el equipo con el que debutó en el 2009, sino con el archirrival, Rayados.

De acuerdo con información de Récord, el delantero tamaulipeco viajó a la capital de Nuevo León para reunirse y platicar con la directiva del Monterrey, que tendría interés en fichar al mexicano ante la inminente salida de Germán Berterame al Inter Miami.

Alan Pulido subió una foto de una avioneta a sus instastories. ı Foto: IG @alan_pulido17

“Nos fuimos”, fue el mensaje que puso Alan Pulido en la foto en la que solamente sale la avioneta, pues en otra imagen solamente sale él con sus lentes puestos y bien tapado, pues la misma la acompañó de un emoji de frío.

Alan Pulido no entra en planes de Chivas con Gabriel Milito

Alan Pulido está registrado en la plantilla de las Chivas para el actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que el Rebaño le encuentra espacio en otro club al atacante de 34 años, quien no entra en los planes del entrenador Gabriel Milito.

El director técnico argentino vive su segunda campaña al frente del Rebaño y no contempla a Alan Pulido, quien a inicios del 2025 regresó al Guadalajara para una segunda etapa con el club rojiblanco, con el que ya había estado del 2016 al 2019.

Alan Pulido solamente tuvo actividad en seis partidos con Chivas en el Apertura 2025, donde Gabriel Milito recurrió al delantero en cinco encuentros de fase regular y uno de Liguilla.

Será que Alan Pulido se fue a Monterrey? @Chivas pic.twitter.com/GiKvB7djJg — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) January 24, 2026

El mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 solamente registró 262 minutos con el Rebaño en el primer torneo de Gabriel Milito como estratega delos tapatíos.

¿Cuántos goles ha hecho Alan Pulido desde que volvió a Chivas?

Alan Pulido ha marcado solamente dos goles desde que regresó a las filas de Chivas en el Torneo Clausura 2025.

Las dos anotaciones del ariete tamaulipeco fueron en partidos de la Liga MX, en los triunfos por idéntico marcador de 2-1 sobre Tijuana y Pachuca en las Jornadas 6 y 8 del Clausura 2025.

La llegada de Alan Pulido a Rayados podría ser vista como una traición por los aficionados de Tigres, donde el goleador brilló y ganó dos títulos antes de irse a Europa en el 2015.

EVG