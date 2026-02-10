¡Uno más! América anuncia a Thiago Espinosa como refuerzo para la Liga MX y se están llenando de estrellas

El América presentó a Vinícius Lima este martes y unas horas después sorprendieron con el anuncio de la llegada de Thiago Espinosa a Coapa. El jugador uruguayo es el sexto refuerzo de las Águilas en este periodo de traspasos invernal.
“¡Bienvenido al Club América, Thiago! Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo", dice el conjunto azulcrema en la foto del anuncio oficial. El lateral izquierdo llega a darle profundidad a la plantilla que comanda André Jardine.
De acuerdo con reportes de medios nacionales, Espinosa es el último refuerzo del América para el Clausura 2026. El charrúa se une a Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Vinícius Lima, Aarón Mejía y Fernando Tapia como las altas azulcremas.
Thiago Espinosa es descrito como un lateral con mucha llegada, de buena técnica y con inteligencia. El sudamericano será competencia directa para Cristian Borja, quien es uno de los elementos más señalados partido tras partido por la afición de las Águilas.
