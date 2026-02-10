Futbol Mexicano

¡Uno más! América anuncia a Thiago Espinosa como refuerzo para la Liga MX y se están llenando de estrellas

De manera oficial el Club América anunció la llegada de Thiago Espinosa como nuevo jugador para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Thiago Espinosa es nuevo jugador del América
Thiago Espinosa es nuevo jugador del América Foto: X del América
Alejandro Ayala

El América presentó a Vinícius Lima este martes y unas horas después sorprendieron con el anuncio de la llegada de Thiago Espinosa a Coapa. El jugador uruguayo es el sexto refuerzo de las Águilas en este periodo de traspasos invernal.

“¡Bienvenido al Club América, Thiago! Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo", dice el conjunto azulcrema en la foto del anuncio oficial. El lateral izquierdo llega a darle profundidad a la plantilla que comanda André Jardine.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, Espinosa es el último refuerzo del América para el Clausura 2026. El charrúa se une a Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Vinícius Lima, Aarón Mejía y Fernando Tapia como las altas azulcremas.

Thiago Espinosa es descrito como un lateral con mucha llegada, de buena técnica y con inteligencia. El sudamericano será competencia directa para Cristian Borja, quien es uno de los elementos más señalados partido tras partido por la afición de las Águilas.

