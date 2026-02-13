América recibe una oferta MILLONARIA por este crack de toda la confianza de André Jardine; ¿juega ante Chivas?

A horas del Clásico Nacional ante Chivas surge la información que pone a temblar al América, pues se reporta que las Águilas recibieron una oferta millonaria por parte del CSKA de Moscú de Rusia para comprar al extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien sería titular ante el cuadro tapatío.

El delantero sudamericano de 25 años despertó el interés de uno de los grandes equipo de Rusia, que está dispuesto a pagar, de acuerdo con un reporte de César Merlo, 11 millones de dólares. El cuadro azulcrema tiene hasta el 19 de febrero para dar una respuesta.

Por el momento dentro de la directiva del América se encuentran analizando la oferta del CSKA de Moscú, que provocaría grandes cambios en la plantilla de Coapa, que no estaría listo para la salida de uno de los hombres de toda la confianza de André Jardine.

Brian Rodríguez se convirtió en un jugador clave en el tricampeonato. Un hombre que hasta el momento no ha podido ser reemplazado, ni cuando llegó con muchas expectativas Allan Saint-Maximin. El Rayito, a pesar de un pequeño bache en su nivel, sigue siendo determinante.

Por lo mismo, en las Águilas estarían haciendo todo lo posible por quedarse con el uruguayo, quien tiene 132 compromisos, 32 goles y 21 asistencias en todas las competencias jugando con los de Coapa.

Julio ‘Profe’ Ibañez, reportero de TUDN, adelanta que sí hay una oferta por parte del futbol ruso, pero que en el América la intención es retener a su delantero.

“América tiene una oferta firme del CSKA de Moscú por Brian Rodríguez, de momento no está cerca de irse, me parece que en las águilas van a hacer todo lo posible para que no salga”, dice El Profe.

El plazo para conocer si Brian Rodríguez se va de las Águilas es el 19 de febrero. Por ahora se espera que el ariete sea titular este sábado 14 de febrero ante Chivas. El cuadro azulcrema busca quitarle el invicto al Club Deportivo Guadalajara en su casa.

aar