América empata ante Olimpia y avanza sin problemas a octavos de final de la Concacaf Champions Cup

América empata en la CDMX ante Olimpia, pero avanza en la Concachampions

América abrió las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Olimpia de Honduras en el partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup, cotejo que terminó 0-0, pero la llave se definió por el marcador global de 2-1 a favor de los azulcremas.

El partido inició movido en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, ya que Brian Rodríguez quedó solo frente al arco de Edrick Menjivar, el uruguayo mandó al fondo de la red la esférica pero el abanderado ahogó el grito de gol de la afición marcando fuera de juego del dorsal ‘7’ de las Águilas.

Minutos más tarde, Kevin Álvarez cayó dentro del área del conjunto visitante y los jugadores del América pedían penal a su favor, sin embargo el árbitro central no compró la falta y el partido siguió su marcha con un tiro de esquina.

El primer tiempo se mantuvo 0-0, pero con el equipo de André Jardine teniendo la posesión de la pelota y con más oportunidades de peligro, como si los azulcremas necesitaran de goles para avanzar a la siguiente ronda.

Inició el segundo tiempo y André Jardine decidió sacar a Jonathan dos Santos del campo y en su lugar entró Raphael Veiga, el delantero brasileño que realizó su debut con la casaca de las Águilas en la Concacaf Champions Cup.

La afición del América comenzó a desesperarse pasando el minuto 60 y mostraron su descontento con el rendimiento de Kevin Álvarez en el encuentro, pues cada que el balón pasaba por el sector del lateral mexicano los abucheos bajaban de la grada.

La paridad continuaba en el marcador a pesar de las múltiples oportunidades de peligro que tuvo el América, las cuales no pudieron concretar al momento de estar frente al arco del Olimpia.

Con este resultado, el conjunto dirigido por André Jardine logra su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup gracias al marcador global de 2-1, en la siguiente ronda de medirán ante el ganador de la serie entre el Philadelphia Union o Defense Force, llave que se lleva a cabo el 18 de febrero.

