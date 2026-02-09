Así juega Thiago Espinosa, el nuevo refuerzo de lujo del América para buscar el título de Liga MX

El América no se quedó de brazos cruzados tras no concretar el fichaje de Gabriel Fuentes, procedente del Fluminense, y comenzaron a moverse rápidamente en el mercado de piernas para contratar a Thiago Espinosa, lateral izquierdo que llega al nido de Coapa para ser la competencia de Cristian Borja.

Thiago Espinosa es un lateral rápido con mucha proyección al ataque, además de que tiene una muy buena pegada con la pierna izquierda, ya que era el encargado de disputar los tiros libres en su equipo; de igual forma, sabe asociarse muy bien con el extremo y podría hacer una gran mancuerna con Brian Rodríguez en el campo.

De igual forma, sabe manejar los tiempos del partido y pegarle a la pelota desde cualquier punto de la cancha; ya sea desde los linderos del área o dentro de la misma, el lateral uruguayo no tiene miedo de probar a los arqueros rivales con sus potentes disparos.

Thiago Espinosa será el presente y futuro del América

Thiago Espinosa apenas tiene una corta carrera en el futbol profesional y dos años después de realizar su debut en el futbol profesional de Uruguay, el lateral uruguayo consiguió llenarle el ojo a André Jardine con sus actuaciones y con 21 años saldrá de su país para jugar en México.

En su corta carrera, Thiago Espinosa ha portado los colores de dos equipos: el Peñarol, club en el que fue desarrollando sus habilidades en las fuerzas básicas, y Racing Club, institución que le dio su primera oportunidad en el máximo circuito del balompié charrúa.

Con su corta edad podría convertirse en uno de los referentes del América en el futuro, aunque también el conjunto de Coapa podría ayudar al lateral uruguayo a dar el salto al viejo continente en un tiempo.

Así juega Thiago Espinosa el nuevo refuerzo del Club América, en Uruguay dicen que es una joya y lo mejor es que te puede jugar por toda la banda izquierda😮‍💨💛🦅



Estos son los números de Thiago Espinosa con el Racing Club

Thiago Espinosa llegó a Racing Club en 2024 procedente de Peñarol y este 2026 dará el salto al futbol mexicano para jugar con el América, el equipo más ganador de la Liga MX y que está en una reestructuración de su plantilla.

Con el conjunto charrúa, el lateral de 21 años disputó 66 encuentros, logrando cinco goles y cuatro asistencias en 4 mil 184 minutos en cancha, logrando llenar el ojo del equipo de inteligencia deportiva del América para lograr su llegada al nido de Coapa.

Ahora con los azulcremas buscará ganarse un lugar en el once titular para seguir mejorando la calidad que tiene y, después de su paso con las Águilas, poder llegar al futbol del viejo continente, con lo que se podría ganar su llamado a la selección de Uruguay.

