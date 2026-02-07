¡CONFIRMADO! América está cerca de romper el mercado de la Liga MX con el fichaje de Vinicius

El América dejó ir a varios elementos que fueron fundamentales en el tricampeonato, para darle frescura al plantel; es por eso que está en busca de hacerse de los servicios de Vinicius Lima, jugador que llegaría desde el futbol brasileño al nido de Coapa.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes de la Liga MX, la directiva azulcrema tiene negociaciones muy avanzadas con el Fluminense para concretar la llegada del mediocampista de 29 años al futbol mexicano.

Después de la llegada de Raphael Veiga y Rodrigo Dourado al América, las Águilas ahora están en busca de sumar a su plantilla el tercer futbolista brasileño, pues gracias a las salidas de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, los azulcremas liberaron tres plazas de No Formado en México.

TE RECOMENDAMOS: Béisbol Charros vence a Tomateros y México vuelve a ganar la Serie del Caribe tras una década de espera

🚨El América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al brasileño Lima, de Fluminense. ⬇️https://t.co/WmYPuMgzu5 pic.twitter.com/mMMVAP6DIz — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 7, 2026

América sumaría a su tercer jugador brasileño para este torneo

La directiva del América no quiere que termine el mercado de fichajes sin antes hacerse de los servicios de Vinicius Lima, un jugador que podría cubrir el espacio que dejó Álvaro Fidalgo por sus habilidades en el campo de juego.

Aunque, en caso de que el jugador del Fluminense deje la liga de su país para llegar al futbol mexicano, las Águilas sumarían a su tercer elemento brasileño en este mercado, pues hace algunas semanas anunciaron a Raphael Veiga y también el arribo de Rodrigo Dourado procedente del Atlético de San Luis.

Esto podría funcionarle al América, pues su cuerpo técnico sabe cómo es tanto el futbol mexicano como el balompié brasileño, ya que André Jardine fue campeón del oro olímpico en Tokio 2020 con la Sub-23 de Brasil.

Lo que conseguimos juntos, Búfalo. 🦬✨



¡Tu nombre está escrito en nuestra historia! 🦅 pic.twitter.com/ih3YK9b6Hc — Club América (@ClubAmerica) February 7, 2026

Raphael Veiga podría debutar en la Liga MX este fin de semana

América ya pudo registrar a Raphael Veiga en la Liga MX y André Jardine ya cuenta con él para cuando lo necesite dentro del campo, para que los azulcremas sigan en la senda del triunfo dentro de la Liga MX.

El nuevo jugador de las Águilas podría ver sus primeros minutos en el partido ante el Monterrey este fin de semana, aunque habrá que ver cuál es la decisión del técnico brasileño durante el encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Cabe recalcar que la afición espera mucho de Veiga dentro del equipo, pero el centrocampista de Brasil nunca había salido del futbol de su país; es la primera vez que jugará fuera del Brasileirao.

DCO