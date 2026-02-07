¡GOLAZO! Allan Saint-Maximin anota con el Lens y le da el liderato de Francia a su equipo

El delantero francés Allan Saint-Maximin ya anotó su primer gol en la Ligue 1 después de su salida del Club América. El ariete se hizo presente en el duelo en donde el Lens goleó 3-1 al Rennes. Entró de cambio y puso cifras definitivas al partido.

El exjugador de las Águilas salió de México y recordó cómo anotar goles. Al minuto 78 fue el encargado de anotar el tercer y último tanto de su equipo, que sigue con una gran campaña en la Primera División de Francia.

Gol de Saint Maximin con Lens 🦅 pic.twitter.com/C4MSHAYjoF — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) February 7, 2026

Allan Saint-Maximin, quien al parecer forzó su salida del América para firmar con el Lens, encaró a tres jugadores rivales antes de disparar fuera del área para su primer gol de regreso a Europa. Aunque hay que decir que el portero del Rennes colaboró atacando muy mal el balón y dejando que entrara al arco.

Con este resultado el Lens se colocó como el líder de Francia, a falta que juegue el PSG, que con una victoria se pondrá en la cima del campeonato. Al momento el cuadro donde juega el exÁguila tiene 16 triunfos, un empate y cuatro derrotas para un total de 49 puntos. El Paris Saint Germain tiene 48 unidades con un partido menos.

78' (3-1)



⚽️ 𝘽𝙄𝙋 𝘽𝙄𝙋 𝘽𝙄𝙋 !!! Trouvé par la magnifique relance de Robin Risser, @asaintmaximin contrôle le ballon dans les trente derniers mètres, se joue de la défense et déclenche aux vingt mètres pour faire le break !!! 💨#RCLSRFC pic.twitter.com/h5qWLRfBLP — Racing Club de Lens (@RCLens) February 7, 2026

Allan Saint-Maximin se va del América antes de cumplir el año

Ni un año duró la aventura de Allan saint-Maximin en el América. La afición lo recibió como si fuera una leyenda, llenaron el aeropuerto para hacerlo sentir arropado, pero el delantero francés no correspondió a las expectativas.

En sus 15 partidos oficiales con las Águilas tan solo logró 3 goles y dos asistencias. Le anotó al Atlas, Pachuca y León. Eso fue todo lo que aportó el fichaje bomba del América en el Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin llegó al América procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita. Por la forma en la que fue presentado, parecía que el ariete galo marcaría época, aunque su recorrido y experiencias en otros equipos dejaban claro que se trataba de un jugador venido a menos.

El último juego del francés con los de Coapa fue en el empate 0-0 contra Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026, duelo en el ingresó al minuto 87 en lugar de Brian Rodríguez. Después se marchó alegando temas raciales en contra de sus hijos. En uno de los movimientos más rápidos de los últimos años, fichó con el Lens para regresar a Francia.

