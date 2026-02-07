Rodrigo Aguirre llega a Tigres y destroza al América y a Monterrey con estas declaraciones

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre ya aterrizó en la ciudad de Monterrey para firmar con los Tigres de la UNAL. En una de sus primeras declaraciones como elemento felino lanzó un fuerte dardo para el América y para Rayados, sus dos últimos equipos.

El Búfalo hasta hace unos días era jugador de las Águilas. Antes de estar en Coapa era elemento de La Pandilla, el máximo rival deportivo de los Tigres, su nuevo equipo, pero eso no le impidió asegurar que es difícil rechazar a un equipo como los Incomparables.

💣🔥⚽ ¡Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador!



🇺🇾🐯 ¡𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊𝒈𝒐 𝑨𝒈𝒖𝒊𝒓𝒓𝒆 llega a La U para hacer exámenes médicos y firmar con 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏! pic.twitter.com/nXVTg2wiUD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

“Contento y emocionado de jugar en el Volcán, conozco bien lo que es Tigres, feliz y emocionado. Para nada, soy muy respetuoso y siempre lo fui en todos los clubes que he jugado pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Es un proyecto ganador y la decisión fue fácil”, dijo a su arribo a la ciudad regia.

Rodrigo Aguirre salió campeón de la Liga MX con el América en el Apertura 2024. Es su único título del futbol mexicano, en donde también ha jugado para Monterrey y Necaxa. El internacional uruguayo agregó que llega a Tigres con la misión de ganarse un lugar en la Garra Charrúa para el Mundial 2026.

“Primero que nada, estoy feliz de estar aquí. Lo que me importa de hacer las cosas bien para ganarme a su afición y después porque en pocos meses tengo la oportunidad de jugar un Mundial con mi selección y nada mas que eso me motiva más”, añadió.

🦬🇺🇾 ¡La fuerza y potencia de un '𝑩𝒖́𝒇𝒂𝒍𝒐', la garra y perfil de un 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆! pic.twitter.com/vGljl3CODg — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

El Búfalo Aguirre llega a Tigres en compra definitiva por tres años. Es el tercer y último refuerzo de los de la UANL para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los números de Rodrigo Aguirre en América

Rodrigo Aguirre anotó 16 goles en 58 juegos oficiales en los que tuvo participación con el América desde su debut con los azulcremas el 20 de julio del 2024 en el triunfo de 2-1 sobre Bravos en la Jornada 4 del Apertura 2024.

El tanto más recordado del Búfalo con la casaca azulcrema fue el que marcó de penalti en la semifinal de vuelta del Apertura 2024 contra Cruz Azul, diana con la que los dirigidos por André Jardine clasificaron a la final.

Rodrigo Aguirre tuvo su mejor campaña con las Águilas precisamente en aquel Apertura 2024, certamen en el que consiguió ocho goles, cinco en fase regular y tres en Liguilla.

aar