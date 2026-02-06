“Nos pegó muy bien”, la declaración de Cristian Borja sobre la salida de Álvaro Fidalgo del América

Cristian Borja reveló cómo tomaron él y sus compañeros en el América la salida de Álvaro Fidalgo.

El americanismo sigue sufriendo por la salida de Álvaro Fidalgo y un día antes de que el América enfrente al Monterrey en la Jornada 5 de la Liga MX, Cristian Borja estuvo en conferencia de prensa, en la que habló sobre la salida del Maguito.

El futbolista colombiano declaró que “nos pegó muy bien, sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que íbamos a perder un gran jugador como él, que es un referente para nosotros, pero bueno, como te digo, esto es futbol, sabemos que hay que avanzar, sabemos que esto es Club América y bueno, como es también lo mejor para él, para nosotros también”.

▶️#VIDEO | ¡¿LAS SALIDAS HAN PEGADO FUERTE EN EL AMÉRICA?!😮

Cristian Borja habla sobre la dolorosa salida de Álvaro Fidalgo del América y cómo fue que impactó en el grupo



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/rpSp69j2lf — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 6, 2026

Cristian Borja elogia a Raphael Veiga en su llegada a Coapa

Raphael Veiga es el nuevo fichaje del América para este Clausura 2026 y Cristian Borja habló sobre las impresiones del brasileño en los primeros entrenamientos con las Águilas.

“(Raphael) Veiga llegó muy bien, estamos muy contentos con el compromiso que ha tenido en los pocos días que ha estado con el grupo, ha mostrado cosas muy buenas y esperamos que nos pueda dar lo que necesitamos en el grupo”, expresó Cristian Borja.

A un día del partido ante el Monterrey, Raphael Veiga aún no ha sido registrado en la Liga MX, así que podría ver el partido ante Rayados desde la grada, como lo hizo ante el Necaxa la jornada pasada.

▶️#VIDEO | ¡RAPHAEL VEIGA LLEGÓ CON TODO AL AMÉRICA!🤩

Cristian Borja habla sobre la llegada de Raphael Veiga al América y lo que esperan del brasileño en el nido de Coapa



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/aHEsf4Yf8f — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 6, 2026

América busca su segunda victoria al hilo ante Monterrey

América tendrá un partido de alto voltaje ante el Monterrey este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el cual cierra la actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026.

Las Águilas buscarán su segunda victoria al hilo en el torneo y llegar a ocho puntos en la tabla general para seguir escalando posiciones, aunque no será nada sencillo recibir al equipo de Domènec Torrent.

Después de medirse ante los Rayados, el América buscará cerrar de buena manera la serie ante el Olimpia de Honduras en la Concacaf Champions Cup el próximo miércoles 11 de febrero en la cancha del Coloso de la Noche Buena, llave en la que tienen la ventaja de 2-1 en el marcador global.

