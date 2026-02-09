¿Hasta cuándo tiene el América para anunciar sus últimos fichajes para el Clausura 2026?

Jugadores del América antes de un partido en el Clausura 2026.

El América tiene hasta las 19:00 horas del Centro de México de este lunes 9 de febrero para anunciar a sus últimos refuerzos para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues el mercado de fichajes para la campaña en curso llega a su fin este 9 de febrero, cuatro días antes de que comience la Jornada 6.

La directiva de las Águilas habría cerrado este último día del mercado de fichajes al mediocampista brasileño Vinícius Lima. La intención era llegar a un acuerdo por el también brasileño Gabriel Fuentes, pero César Luis Merlo reportó que la negociación no llegó a buen puerto al no concretarse un entendimiento por los términos personales del lateral izquierdo.

🚨Se cayó la llegada de Gabriel Fuentes al América.

*️⃣Si bien había acuerdo por el préstamo con Fluminense, no se llegó a un entendimiento por los términos personales del lateral.

🤝 @PSierraR pic.twitter.com/sCzAeaaUHy — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 9, 2026

De esta manera, Vinícius Lima sería el último fichaje del América para el Clausura 2026, y la llegada del brasileño se habría dado justo en el transcurso del último día del mercado de fichajes para la actual campaña del futbol mexicano.

Todos los fichajes del América para el Clausura 2026

El América sumó cinco altas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el sexto bajo la dirección técnica del brasileño André Jardine, quien busca devolver a los azulcremas a los primeros planos del balompié nacional tras un 2025 sin títulos.

El equipo capitalino tenía ocho años sin sumar brasileños a sus filas y para el Clausura 2026 fichó a tres, los mediocampistas Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima.

Los otros rostros nuevos del América para el Clausura 2026 son el portero Fernando Tapia, quien regresa de Tigres, y el lateral derecho Aarón Mejía, procedente de los Xolos de Tijuana.

América levanta el vuelo en el Clausura 2026

El América comenzó mal el Clausura 2026 al no haber anotado siquiera un gol en las primeras tres jornadas del campeonato, pero el equipo capitalino compuso el rumbo y obtuvo la victoria en sus compromisos de la cuarta y quinta fecha.

Los dirigidos por André Jardine derrotaron a Necaxa y Monterrey, y a pesar de que a ambos los superaron en calidad de locales destaca también el hecho de que a los dos clubes los dejaron en cero.

El América cosecha ocho unidades después de las primeras cinco jornadas del Clausura 2026, suma con la cual se ubica en el octavo puesto de la clasificación. En la Jornada 6 disputa el clásico nacional contra Chivas, líder del campeonato con paso perfecto.

EVG