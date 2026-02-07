¡HISTÓRICO! Así fue el debut de Raphael Veiga con el América que volvió loca a toda la afición (VIDEO)

Lo que la afición pedía en el Estadio Ciudad de los Deportes se cumplió: el nuevo refuerzo del América, Raphael Veiga, realiza su debut con el conjunto azulcrema y entró al campo en el lugar de Erick ‘Chiquito’ Sánchez con el número 23 en su espalda.

Durante la transmisión del partido, el reportero en cancha Julio Ibañez de TUDN reveló que Raphael Veiga porta el dorsal ‘23′ en su camiseta por Michael Jordan y David Beckham, quienes también utilizaron este número cuando eran atletas de alto rendimiento.

Los primeros minutos de Raphael Veiga en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes han sido bastante buenos, pues el mediocampista brasileño ya sacó un disparo desde fuera del área que casi se incrusta en el arco del Monterrey, pero que ‘El Mochis’ Cárdenas alcanzó a desviar.

¿Raphael Veiga fue el amuleto del América para que llegará el gol?

En cuanto la cámara enfocó a Raphael Veiga en la transmisión, la afición se levantó de su asiento, aunque parece que la decisión de André Jardine de meter al brasileño fue certera, pues segundos antes de que ingresara al campo, cayó la anotación de Alejandro Zendejas.

El extremo estadounidense que lleva dos partidos en este 2026 después de recuperarse de su lesión, demostró que es una pieza fundamental en el esquema de André Jardine, pues gracias a él las Águilas se están llevando una importante victoria sobre los Rayados.

Sin embargo, minutos después, el dorsal ‘10′ del América se tiró al césped por un dolor muscular, encendiendo las alarmas en la directiva azulcrema, por lo que salió de cambio para evitar una lesión más fuerte en uno de sus mejores jugadores.