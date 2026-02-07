El emotivo VIDEO de despedida de Igor Lichnosvsky para poner fin a su historia con el América

Igor Lichnovsky fue una pieza importante para el equipo de André Jardine en los primeros dos títulos del tricampeonato, pues después de salir a levantar el trofeo por segunda ocasión, el defensa chileno comenzó a bajar su nivel de juego; esto fue ocasionado por las lesiones que sufrió en ese momento.

Después de darse a conocer su salida al futbol de Turquía, Igor Lichnovsky decidió hacer un video con sus mejores momentos con las Águilas, como su primer gol ante Querétaro y los festejos tanto del bi como del tricampeonato.

Además, puso los videos de la ayuda que dio fuera de la cancha, pues el futbolista mexicano declaró en su momento que en su tiempo libre disfrutaba de poder apoyar a los niños de escasos recursos. La publicación también tiene el siguiente mensaje: “Esto lo hice para ustedes los amo, los extrañaré y los veo pronto. I love you, México".

Igor Lichnovsky decidió regresar a Europa tras ser tricampeón en México

Después de varias negociaciones con diferentes equipos, al final el América encontró al club que se interesó en hacerse de los servicios de Igor Lichnovsky y el chileno también tomó la decisión de regresar a Europa tras ser tricampeón en México.

El Karagümrük de Turquía fue el equipo que compró la carta de Igor Lichnovsky tras su paso por el futbol mexicano y le dio un contrato de un año y medio al defensa central chileno, quien llega al viejo continente con 31 años de edad.

Este será el décimo equipo de Igor Lichnovsky en su carrera; debutó en la U de Chile en 2014 y, tras 12 años en el futbol profesional, ha vestido la camiseta del Porto, Real Sporting, Real Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Tigres y América.

🔴⚫️ Igor Lichnovsky https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük'te ✍🏼



Kulübümüz, Meksika ekibi CF America’nın savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1.5+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde Meksika, Suudi Arabistan, İspanya ve Portekiz takımlarında forma giyen; 2 Meksika Ligi… pic.twitter.com/LWmy5c5dkT — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 6, 2026

Estos fueron los números de Igor Lichnovsky con el América

El América fue el cuarto equipo en el que Igor Lichnovsky estuvo en la Liga MX, después de vestir los colores de Necaxa, Tigres y Cruz Azul, aunque con las Águilas es donde el chileno tuvo sus mejores momentos dentro del futbol mexicano.

El defensa central de 31 años disputó 55 encuentros con la camiseta de los azulcremas, consiguió tres goles y dos asistencias, además de levantar el tricampeonato de la Liga MX, el Campeones Cup y el Campeón de Campeones.

Ahora buscará mejorar y recuperar su nivel en el futbol de Turquía y ayudar a su nuevo equipo a salir de la zona de descenso en lo que resta de la campaña en el viejo continente.

DCO