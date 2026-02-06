¡Ya es oficial! Rodrigo Aguirre se va del América para reforzar a Tigres

Rodrigo Aguirre se va del América tras año y medio con las Águilas.

Terminó la etapa del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre con el América. Las Águilas hicieron oficial la salida de sus filas del Búfalo, quien formó parte del conjunto de Coapa durante el último año y medio. Ahora formará parte del plantel del subcampeón Tigres.

La institución capitalina se despidió en sus redes sociales del ariete originario de Montevideo, al que le deseó éxito en su nueva aventura dentro del futbol mexicano.

Rodrigo Aguirre solamente jugó 82 minutos en el Clausura 2026 de la Liga MX con el América, los cuales fueron en el empate 0-0 contra Xolos en Tijuana en la primera jornada del campeonato.

Muchas gracias por haber portado nuestro uniforme con orgullo, por haber luchado por nuestros colores y dar lo mejor para cumplir nuestros objetivos, Rodrigo Aguirre. 🫡



¡Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo! 🦅

¿Cuántos títulos ganó Rodrigo Aguirre con el América?

Rodrigo Aguirre ganó un trofeo durante su etapa como futbolista del América, pues formó parte del plantel que ganó la Liga MX en el Apertura 2024.

Los dirigidos por André Jardine se convirtieron en aquel certamen en el primer equipo con un tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX.

Ése es también hasta el momento el único título que el Búfalo ha ganado en el futbol mexicano, donde también ha jugado con el Necaxa y el Monterrey.

¿Cuántos goles hizo Rodrigo Aguirre con el América?

Rodrigo Aguirre anotó 16 goles en 58 juegos oficiales en los que tuvo participación con el América desde su debut con los azulcremas el 20 de julio del 2024 en el triunfo de 2-1 sobre Bravos en la Jornada 4 del Apertura 2024.

El tanto más recordado del Búfalo con la casaca azulcrema fue el que marcó de penalti en la semifinal de vuelta del Apertura 2024 contra Cruz Azul, diana con la que los dirigidos por André Jardine clasificaron a la final.

Rodrigo Aguirre tuvo su mejor campaña con las Águilas precisamente en aquel Apertura 2024, certamen en el que consiguió ocho goles, cinco en fase regular y tres en Liguilla.

