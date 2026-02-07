América derrota a Monterrey con golazo de Alejandro Zendejas y Raphael Veiga debuta; Resumen y goles

Alejandro Zendejas anotó el gol de la victoria para el América.

En un partido que mejoró en el segundo tiempo, el América se hizo con su segunda victoria del Clausura 2025 de la Liga MX al vencer en la quinta jornada al Monterrey con un solitario golazo de Alejandro Zendejas.

El extremo estadounidense logró un gran gol al patear de zurda, de los linderos del área, y colocar el balón pegado el poste izquierdo, lejos de las manos del guardameta de La Pandilla, que ya había sido factor jugadas antes.

Instantes después de la anotación de Zendejas se dio el debut del mediocampista ofensivo Raphael Veiga, quien al 72 casi logra un golazo, pero El Mochis Cárdenas desvió el zapatazo del brasileño al tiro de esquina.

Veiga, dos veces campeón de la Copa Libertadores, no sería la última alta de los de Coapa este torneo, pues se reporta que Vinicius Lima, futbolista del Fluminense, llegaría a préstamo a las Águilas en los próximos días.

Lima juega en el Fluminense, uno de los equipos grandes de Brasil, desde 2023. Con el Flu ha disputado 168 duelos, con 16 goles y 10 asistencias. La Liga MX sería un nuevo capítulo en su carrera, en la cual ha jugado en el Al-Wasl, Gremio y Ceará.

El primer tiempo fue muy trabado. Ligeramente mejor el Club América, pero sin poder plasmar verdadera superioridad en el marcador. Los porteros de ambos equipos no se exigieron demasiado.

Para la segunda parte fue cuando el cuadro de Coapa salió más animado al ataque. Brian Rodríguez se convirtió en el jugador más peligroso con un disparo que pasó muy cerca del poste derecho de Luis Cárdenas.

Ya en el cierre del juego, tras ponerse en superioridad en la pizarra, las Águilas empezaron a pelotear al Mochis Cárdenas, quien estaba evitando que la derrota de Rayados fuera peor.

Después de este partido el América tiene una importante visita a Guadalajara para disputar una nueva edición del Clásico Nacional ante las Chivas, equipo que llegará como líder invicto.

Del otro lado, los Rayados del Monterrey reciben en su cancha al León, como parte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, esperando dejar mejores sensaciones que las mostradas en el Estadio Ciudad de los Deportes.