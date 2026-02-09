América pierde a su último fichaje y se queda con las manos vacías en el cierre del mercado

El América buscaba a un tercer fichaje antes del cierre del mercado de piernas; sin embargo, las cosas se complicaron para la directiva de las Águilas y la última contratación que querían concretar los azulcremas se cayó por los términos personales del futbolista brasileño.

Con información de César Luis Merlos, periodista especializado en fichajes de la Liga MX, el fichaje de Gabriel Fuentes con el América se cayó a unas cuantas horas del cierre del mercado de pases, esto por un tema personal del lateral que le pertenece al Fluminense.

La directiva del América quería fichar a su tercer brasileño para esta temporada; sin embargo, las Águilas tendrán que conformarse con las contrataciones que completaron y se quedaron con las manos vacías para lo que resta del Clausura 2026.

🚨Se cayó la llegada de Gabriel Fuentes al América.

*️⃣Si bien había acuerdo por el préstamo con Fluminense, no se llegó a un entendimiento por los términos personales del lateral.

🤝 @PSierraR pic.twitter.com/sCzAeaaUHy — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 9, 2026

América contrató a tres brasileños para el Clausura 2026

América quiere volver a disputar la final de la Liga MX y para este Clausura 2026 la directiva de las Águilas concretó el fichaje de tres futbolistas brasileños, además de darle las gracias a varios jugadores como Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre, Igor Lichnovsky y Allan Saint-Maximin.

El primer futbolista de la verdeamarela que llegó al América fue Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis; después arribó Raphael Veiga, del Palmeiras, que ya tuvo su debut en el Estadio Ciudad de los Deportes, y su último brasileño es Vinicius Lima, que está a horas de aterrizar en México.

La última vez que el América tuvo un brasileño en sus filas fue hace ocho años, pues en el 2018 William da Silva dejó de ser jugador azulcrema para vestir los colores del Toluca. Otro equipo de la Liga MX en el que estuvo el mediocampista de Sao Paulo fue el Querétaro.

¡Es solo el comienzo, Rapha! 👊



Paso a paso, vayamos juntos haciendo historia. 🦅 pic.twitter.com/wiaTaPN0YA — Club América (@ClubAmerica) February 8, 2026

América afronta su partido más importante de la temporada

El América no tuvo un buen inicio en el Clausura 2026 al empatar ante el Tijuana en la Jornada 1, perder contra el San Luis en la segunda fecha y en su tercer encuentro igualar el marcador 0-0 con el Pachuca, pero en las siguientes dos jornadas lograron ganar.

Para la sexta jornada del Clausura 2026, las Águilas tendrán su partido más importante de la temporada al tener que enfrentar a las Chivas en el Clásico Nacional, el que podría ser el encuentro más parejo entre estos dos clubes de las últimas campañas.

Esto por el simple hecho de que el Rebaño Sagrado llega como el líder e invicto del torneo, mientras que los azulcremas apenas van agarrando un buen ritmo en la Jornada 5 del Clausura 2026, así que será un gran cotejo en la cancha del Estadio AKRON.

DCO