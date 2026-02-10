¡OFICIAL! América anuncia a Vinícius Lima como refuerzo para el Clausura 2026 y presumen su magia brasileña (VIDEO)

Vinícius Lima es nuevo refuerzo del América para el Clausura 2026 de la Liga MX

El Club América se sigue llenando de jugadores brasileños. Este martes anunciaron de manera oficial la llegada del mediocampista Vinícius Lima, quien llega procedente del Fluminense de Brasil como refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“¡Bienvenido al Club América, Vinícius! Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores”, dice el mensaje en redes con el que las Águilas presentaron a su nuevo elemento. Además compartieron un video con las mejores jugadas del exFlu, demostrando toda la magia que tiene el sudamericano.

