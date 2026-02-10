El América no tenía más de dos brasileños desde hace 34 años

El medio, en un partido el año pasado con la casaca del Fluminense.

Con la llegada del mediocampista Vinícius Lima, el América ya suma tres futbolistas brasileños en su plantilla, algo que no ocurría desde 1992, cuando todavía se jugaban torneos largos en la Liga MX. Procedente del Fluminense, el originario de Sao Paulo se une a las filas de las Águilas tras la baja de Álvaro Fidalgo, quien dejó al club capitalino después de cinco años.

Con esta incorporación, Vinícius Lima, quien ayer llegó a la capital mexicana, se une a sus compatriotas Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, quienes también se convirtieron en fichajes de la escuadra azulcrema para el actual Clausura 2026.

El Dato: El América habría cerrado al uruguayo Thiago Espinosa como su refuerzo para el Clausura 2026. Se desempeña como lateral izquierdo y viene del Racing de Montevideo.

Hay que remontarse a 1992 para encontrar la última ocasión en la que tres brasileños coincidieron en el América. Sus nombres son Antonio Carlos Santos, Edú Manga y Toninho, muy recordados por el americanismo por sus vistosas jugadas, goles y títulos.

Para encontrar a por lo menos dos brasileños en el plantel del conjunto de Coapa, antes de las llegadas de Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, había que remontarse al 2005 con Kléber Boas e Irenio Soares, quienes jugaron bajo las órdenes de Mario Carrillo.

Vinícius Lima es un mediocampista de 29 años de edad que desde el 2023 formaba parte del Fluminense. Se formó en las inferiores del Gremio de Porto Alegre, pero debutó en el 2016 con el Mallorca B de la Tercera División de España.

3 goles ha anotado el América en el Clausura 2026

El nuevo refuerzo del América ha ganado hasta el momento seis trofeos en su carrera, pero el más importante de ellos fue la Copa Libertadores que obtuvo en su primer año con el Fluminense.

Reportes indican que el mediocampista brasileño llega al club más ganador de la Liga MX en calidad de préstamo para todo el 2026, en cuyo primer semestre los dirigidos por André Jardine afrontan la Concachampions.

El medio centro ofensivo registró 16 goles en 168 partidos de carácter oficial con el Fluminense. Su mejor cuota de anotaciones la consiguió con el Ceará Sporting Club, con el que hizo 25 dianas, aunque también en más encuentros (182).

Vinícius Lima también tuvo una breve experiencia en Medio Oriente a finales de la década pasada, pues en el ciclo 2018-2019 jugó en Emiratos Árabes Unidos con el Al-Wasl.

Con este fichaje, las Águilas tienen registrados en su plantilla a 11 mediocampistas para el actual Clausura 2026 de la Liga MX, entre ellos Alejandro Zendejas, Jonathan dos Santos y Alexis Gutiérrez.

En las últimas horas también se reportó que el América había llegado a un principio de acuerdo con el lateral izquierdo brasileño Gabriel Fuentes, de 29 años de edad y compañero de Vinícius Lima en el Fluminense. La idea de la directiva del equipo mexicano era cerrar el préstamo por un año con opción a compra, pero su fichaje se cayó al no llegarse a un entendimiento en los términos personales del jugador.

Antes de las altas de Rodrigo Dourado y Raphael Veiga en las últimas semanas, los de Coapa no tenían un brasileño en sus filas desde el verano del 2018, cuando William da Silva dejó de formar parte de la institución capitalina, en la que estaba desde diciembre del 2015.

El América se ha repuesto después de un tambaleante inicio en el Clausura 2026 y el próximo fin de semana enfrenta al líder Chivas en el clásico nacional, pero antes de eso disputa la vuelta de la primera ronda de la Concachampions contra el Olimpia de Honduras, al que recibe mañana por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hasta el cierre de esta edición el futbolista brasileño no había sido anunciado por el club.