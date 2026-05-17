Los GOLES de Johan Vásquez y Mateo Chávez en derrota del Genoa y empate del AZ Alkmaar (VIDEOS)

Johan Vásquez y Mateo Chávez hicieron goles con el Genoa y el AZ Alkmaar, respectivamente.

Los mexicanos Johan Vásquez y Mateo Chávez hicieron goles en la derrota del Genoa ante el Milan (1-2) y en el empate del AZ Alkmaar contra el NAC (3-3) en la Serie A y en la Eredivisie, de manera respectiva.

Johan Vásquez se hizo presente en la pizarra al minuto 86 para anotar el tanto de la honra del Genoa ante el Milan de Santiago Giménez, quien fue titular y abandonó la cancha al minuto 68 en el duelo disputado en el Estadio Luigi Ferraris.

Mejor cierre de temporada imposible para Johan Vásquez 🇲🇽. Su gol habitual de cada campaña del defensor mexicano quien llegará en el mejor momento a la Copa del Mundo. El capitán del Genoa puso el descuento vs Milán en la penúltima jornada en Italia.🇮🇹🔝 pic.twitter.com/wufUi4DpyR — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 17, 2026

El defensa tricolor convirtió al aprovechar un rebote en el área para sacar un potente disparo de zurda para dejar sin oportunidad al guardameta del conjunto rossoneri, Mike Maignan. Por los visitantes anotaron Christopher Nkunku (49’ P9 y Zachary Athekame (80′).

Mateo Chávez logra su primer gol de la campaña

Por su parte, el lateral Mateo Chávez hizo el segundo gol del AZ Alkmaar en el empate a tres anotaciones contra el NAC, duelo en el que el club en el que milita el mexicano fue local.

El Tiloncito marcó al minuto 11 el 2-0 parcial a favor de los suyos con un zapatazo cruzado de zurda para abatir al portero rival, Daniel Bielica, en el cotejo desarrollado en el AFAS Stadion.

Se trató del primer gol de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Temporada 2025-2026, justo cuando se jugó la última jornada de la Eredivisie, cuyo campeón esta ocasión fue el PSV Eindhoven.

Vásquez y Chávez, dos piezas clave del Tricolor

Johan Vásquez y Mateo Chávez se perfilan para ser dos elementos importantes en la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026.

Al defensa central todavía le falta disputar con el Genoa el último partido de la campaña en la Serie A, mismo que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en contra del Lecce.

Mateo Chávez, por su parte, ya no tiene encuentros pendientes con el AZ Alkmaar, esto debido a que la Eredivisie concluyó este fin de semana, por lo que el canterano de Chivas ya tiene la mente puesta en la Selección Mexicana.

EVG