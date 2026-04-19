¡Campeón! Mateo Chávez gana su primer título con el AZ Alkmaar al conquistar la Copa de Países Bajos

El futbolista mexicano Mateo Chávez ganó su primer trofeo con el AZ Alkmaar, que este domingo conquistó la Copa de Países Bajos al imponerse por un categórico marcador de 5-1 al NEC Nijmegen en la gran final del certamen.

El Tiloncito observó todo el encuentro celebrado desde el banquillo de suplentes. Sin embargo, es el primer título que gana desde que se fue a Europa en el 2025.

Mateo Chavez and his AZ Alkmaar teammates lifting the KNVB Cup trophy after their 5-1 win in the final! 🇳🇱🏆



The first Mexican to win a trophy this season. ❤️ pic.twitter.com/OxH1djeM4t — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 19, 2026

Mees de Wit (32′), Sven Mijnans (67′), Peer Kopmeiners (73′), Kees Smit (91’) y Troy Parrott (95′).

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Mateo Chávez logra su primer trofeo a nivel de clubes

Con la coronación del AZ Alkmaar en la Copa de Países Bajos, Mateo Chávez consiguió su primer título a nivel de clubes, pues con las Chivas no fue campeón.

Sin embargo, el lateral izquierdo de 21 años de edad ya había probado las mieles del triunfo con la Selección Mexicana, con la que fue monarca de la Copa Oro 2025, luego de que los dirigidos por Javier Aguirre se impusieron 2-1 en la final a Estados Unidos.

AZ Alkmaar rompe larga sequía

El AZ Alkmaar no se proclamaba campeón de la Copa de Países Bajos desde la Temporada 2012-2013. En aquella ocasión superó por pizarra de 2-1 al PSV Eindhoven en el Estadio De Kuip.

Es la quinta vez en su historia que el club en el que milita Mateo Chávez conquista este trofeo, pues también se lo llevó en las Campañas 1977-1978, 1980-1981 y 1981-1982.

Lo que sigue para Mateo Chávez y el AZ Alkmaar

El AZ Alkmaar se ubica en la sexta posición de la Eredivisie a falta de cuatro jornadas para que concluya el torneo de liga en Países Bajos.

El equipo del mexicano Mateo Chávez tiene una cosecha de 48 puntos, muy lejos del PSV Eindhoven (74), que a inicios de abril aseguró el título.

El Tiloncito acumula dos asistencias y 1,595 minutos en 32 partidos con el AZ Alkmaar en la campaña en curso, en la que no ha podido disputar todos los cotejos a causa de una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en un duelo de la Conference League.

Mateo Chávez y compañía intentarán mantenerse al menos en el quinto puesto para asegurar clasificatorios de playoffs para torneos europeos.

EVG