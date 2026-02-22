Mateo Chávez sigue en plan grande con el AZ Alkmaar y consigue la asistencia de la victoria

Mateo Chávez sigue en plan grande en el futbol del viejo continente y este fin de semana consiguió otra asistencia con el AZ Alkmaar, con la que su equipo se llevó la victoria en la Eredivisie, y el lateral mexicano sigue preparándose de cara al Mundial del 2026.

El exjugador de las Chivas recibió la esférica antes de ingresar al área del equipo rival; unos metros más adelante, mandó un servicio a media distancia que su compañero Sven Mijnans alcanzó a contactar con la cabeza con un remate de ‘palomita’ para poner el primer tanto del partido ante el Sparta.

El mexicano aprovechó el tiempo que le dieron en el partido para sumar una asistencia más a su cuenta, pues 13 minutos después de su pase a gol, el técnico Leeroy Echteld sacó de cambio a Mateo Chávez y en su lugar entró Mees de Wit.

🚨🇳🇱 UFFF LA JUGADA Y ASISTENCIA DE MATEO CHAVEZ EN LA VICTORIA DE 3-1 DEL AZ ALKMAAR EN EREDIVISIE!



Otro partidazo del mexicano en Europa. 🔥



pic.twitter.com/ZWQc3rohxX — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 22, 2026

Mateo Chávez sigue asegurando su lugar en la convocatoria para el Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca y varios futbolistas siguen buscando un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre para participar en el torneo que organiza la FIFA con el equipo anfitrión del certamen.

Mateo Chávez sigue afianzándose en la lateral del AZ Alkmaar y poco a poco tiene más minutos como titular en el conjunto de Países Bajos. Por sus actuaciones en el futbol de Europa, el lateral mexicano está asegurando su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial del 2026.

Por lo que Javier Aguirre ha mostrado en las diferentes convocatorias, Jesús Gallardo podría ser el titular por esa banda, pero el futbolista joven podría sentar al lateral del Toluca para jugar el partido de inauguración en la cancha del Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Mateo Chávez 🇲🇽 jugó 78’ en la victoria de AZ Alkmaar sobre Sparta Rotterdam de 3-1 en la Eredivisie 🇳🇱.



- 1 asistencia

- 10 contribuciones defensivas

- 3/6 entradas

- 2 intercepciones

- 2 despejes

- 3 recuperaciones

- 7/9 duelos en el suelo ganados

- 1 gran ocasión… pic.twitter.com/ko3jfaLetL — Julio Rodríguez (@julioordz10) February 22, 2026

Mateo Chávez podría ser convocado para el partido ante Portugal

Se vienen los últimos partidos de preparación para México de cara al Mundial 2026 y en la Fecha FIFA de marzo la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Portugal en la cancha del Estadio Azteca para su reinauguración.

Para este cotejo, el entrenador mexicano convocará a los futbolistas que militan en el futbol de Europa, por lo que Mateo Chávez podría tener minutos ante los lusos el próximo 28 de marzo en la Ciudad de México.

Todo indica que la lista de jugadores que presente el Vasco Aguirre para los encuentros ante Portugal y Bélgica será de futbolistas que prácticamente ya tienen su boleto asegurado para el Mundial del 2026.

DCO