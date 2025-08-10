Mateo Chávez brilla con el AZ Alkmaar y consigue una asistencia de lujo en la victoria ante Groningen

El lateral mexicano Mateo Chávez debutó en el futbol europeo al entrar de cambio en el duelo entre el AZ Alkmaar y el Groningen, en la Jornada 1 de la Eredivisie y tuvo un gran primer partido, pues entró de cambio y aportó su primera asistencia.

Chávez entró al terreno de juego al 77’, en lugar de Mees de Wit. Con pocos minutos por jugar, el defensa azteca no desaprovechó su oportunidad e impactó la pizarra con un pase para gol. El canterano de las Chivas llegó a línea de fondo y mandó una diagonal para Troy Parrott.

Parrott controló el pase del mexicano y sacó un disparo colocado que fue imposible de atajar para el portero rival, quien a pesar de su lance no pudo evitar que el esférico se incrustó en el ángulo.

Esta fue la cuarta y última anotación del partido que terminó 4-1 en favor del AZ Alkmaar, que tuvo una buena presentación en la campaña de Países Bajos sumando tres puntos frente al Groningen.

Este fue el primer duelo de Mateo Chávez en la Eredivisie, pero el segundo general, pues ya había debutado en un juego de pretemporada. El defensa azteca se convirtió en el décimo cuarto jugador mexicano que debuta en Países Bajos, una liga en donde a los futbolistas connacionales les suele ir bien.

Con su actuación en los minutos finales ante el Groningen, el lateral Mateo Chávez podría ser tomado en cuenta por Maarten Martens para el siguiente juego del AZ Alkmaar, que es ante el Vaduz en la tercera ronda de clasificación en la Conference League, este jueves 14 de agosto.

Con el AZ Mateo tiene una asistencia en un juego oficial y un gol en un partido amistoso, pero en Chivas no anotó en ninguno de los 44 partidos oficiales que jugó como rojiblanco, aunque sí registró seis asistencias.

Donde sí logró anotaciones el ‘Tiloncito’ fue durante su paso con el Tapatío, club con el que consiguió dos dianas en 39 duelos en la Liga de Expansión.

Mateo Chávez tuvo sus primeros minutos con el AZ Alkmaar luego de haber formado parte del plantel de la Selección Mexicana que conquistó la Copa Oro, torneo en el que el lateral izquierdo de 21 años registró 171 minutos en tres juegos.

