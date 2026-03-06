Johan Vásquez se uniría a uno de los equipos más grandes del mundo, que prepara una oferta millonaria por el mexicano

El defensor Johan Vásquez se ha convertido en uno de los jugadores más confiables en el Genoa, por lo que uno de los equipos más grandes del mundo le puso el ojo, además que su nuevo club estaría dispuesto a pagar una millonada por sus servicios.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el excentral de los Pumas de la UNAM es una de las opciones reales que tiene el AC Milan de cara al siguiente periodo de fichajes. Según los reportes, el cuadro rossoneri estaría dispuesto a presentar una oferta al Genoa por 12 millones de dólares.

Desde su llegada a Italia el mexicano se convirtió en uno de los mejores defensores del Genoa, por lo que varios equipos han estado estudiando su situación, pero serían Los Diablos los que se animen a ir por sus servicios, considerando que necesitan mejorar en la zona defensiva.

No es casualidad que uno de los clubes más grandes del mundo como lo es el Milan, el segundo máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League, quiera que Johan Vásquez se una a sus filas, pues lo ha hecho tan bien que ya es el capitán del Grifone.

La información de Calciomercato señala que el Milan estaría dispuesto a presentar una oferta por al rededor de 12 millones de dólares, cifra que al Genoa no le convencería para dejar ir a su capitán, quien tiene contrato hasta 2028 con la institución genovesa.

Il Grifone le daría salida al mexicano por una cifra cercana a a los 20 millones de dólares, que estaría rondando las metas financiaras de la institución.

Si el fichaje se llega a cumplir, Johan Vásquez se estaría convirtiendo en nuevo compañero de equipo de Santiago Giménez, quien desde hace una temporada milita en el cuadro rojinegro, aunque recientemente no ha jugado por lesión.

Giménez está próximo a jugar, pero tiene primero que cumplir con al proceso de rehabilitación de la lesión de tobillo que tuvo, después de ganarse la confianza del entrenador del Milan con goles, para así ser titular. De lo contrario, parece que El Bebote sí dejaría el equipo.

aar