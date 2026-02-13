Así fue la serenata de la afición del América en Guadalajara previo al Clásico Nacional ante Chivas (VIDEO)

El América recibió una serenata por parte de la afición en Guadalajara.

El América ya está presente en la ciudad de Guadalajara para el Clásico Nacional del Clausura 2026. Un día antes del encuentro ante las Chivas, la afición azulcrema se hizo presente en el hotel de concentración de las Águilas para darles una serenata a los jugadores.

Los fanáticos azulcremas llevaron banderas y bengalas para armar una fiesta a las afueras del hotel; además, entonaron las mejores porras del equipo y los futbolistas salieron por una de las ventanas para vivir este momento junto a sus aficionados, que estarán este sábado 14 de febrero en las gradas del Estadio AKRON.

El Clásico Nacional es el partido estelar de la Jornada 6 y la afición de ambos clubes espera que sea un encuentro con muchas emociones, pues las Chivas llegan como líderes de la tabla general y el América sigue recuperando su nivel.

América busca su victoria número 100 en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional del Clausura 2026 es muy especial para el América, pues buscan la victoria que les dé los tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general, además de volver a ganarle al acérrimo rival, pues en el encuentro de la temporada pasada cayeron derrotados.

La única misión que tienen las Águilas este sábado es llevarse la victoria sobre las Chivas, pues llegarían a 100 partidos ganados ante el Rebaño Sagrado en la historia, aunque no será nada sencillo visitar la cancha del Estadio AKRON.

El conjunto dirigido por André Jardine llega a este encuentro con una baja muy importante, la de Alejandro Zendejas, el que podría ser el mejor jugador de los azulcremas actualmente, ya que en el partido ante el Monterrey, el mexicoestadounidense fue el encargado de darle la victoria a los azulcremas.

La afición del América en Guadalajara apoya a Kevin Álvarez

El América disputó a mitad de semana el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia de Honduras, encuentro que culminó 0-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, pero con abucheos constantes para Kevin Álvarez.

El lateral mexicano salió de cambio en el encuentro del torneo internacional, pero los fanáticos en las gradas siguieron abucheando a Álvarez hasta que llegó a la banca del América.

Sin embargo, la afición del América en Guadalajara mostró su apoyo para Kevin Álvarez en la serenata que les dieron, coreando su nombre y mostrando algunos cárteles donde pedían fotos con el futbolista mexicano.

