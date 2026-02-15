¿Es real la imagen VIRAL de Carlo Ancelotti besando a tres mujeres en el Carnaval de Río de Janeiro? Esto se sabe

Se hizo viral una imagen de Carlo Ancelotti en la que besa a tres mujeres en el Carnaval de Río de Janeiro.

En redes sociales se hizo viral una imagen de Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, besando a tres mujeres al mismo tiempo durante el Carnaval de Río de Janeiro. En la foto se ve al timonel italiano con sus lentes al centro de tres chicas que los besan.

La imagen no tardó en viralizarse. En ella se ve a dos de las mujeres dándole un beso en el cachete al experimentado director técnico, a quien la tercera chica parece darle un beso en una parte de la boca.

Carlo Ancelotti’s Valentine’s Day is going perfectly 😭 pic.twitter.com/U9wGbKnH4W — Football Vibes (@FotballVibes) February 14, 2026

¿Es real la foto de Carlo Ancelotti besando a tres mujeres en el Carnaval de Río de Janeiro?

A pesar de que la imagen se viralizó rápidamente, no está claro que se trate de un hecho real, pues reportes de medios locales indican que Carlo Ancelotti asistió al Carnaval de Río de Janeiro con su esposa, Mariann Barrena.

Sin embargo, varios aficionados reaccionaron al hecho con humor e hicieron bromas acerca de la foto en la que el actual director técnico de Brasil sale besando a tres chicas durante la celebración.

“Ahora entiendo porque vino a Brasil” y “Don Carlo está disfrutando de la vida” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

¿Cuántos partidos ha ganado Carlo Ancelotti como DT de Brasil?

El italiano Carlo Ancelotti ha ganado cuatro de los ocho partidos que lleva hasta el momento como entrenador de la selección de Brasil, de la que está al frente desde junio del 2025.

Paraguay, Chile, Corea del Sur y Senegal han sido las víctimas de la Canarinha desde que Carletto asumió el timón. Los primeros dos triunfos fueron en las eliminatorias para el Mundial 2026 y las otras dos en duelos de carácter amistoso.

Carlo Ancelotti aseguró la clasificación de Brasil al magno evento de este año, en el que la Verdeamarela enfrentará a las selecciones de Haití, Escocia y Marruecos en el Grupo C.

La Canarinha disputará todos sus partidos de la primera ronda del Mundial 2026 en Estados Unidos, concretamente en East Rutherford, Miami y Filadelfia.

EVG