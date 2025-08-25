¿Carlo Ancelotti con problemas en Brasil? El italiano lanza convocatoria y deja fuera a muchas estrellas

El entrenador italiano Carlo Ancelotti dio la lista de convocados para los dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Chile y Bolivia el próximo mes, una convocatoria llena de sorpresas, en donde destaca mucho la ausencia de grandes estrellas.

Brasil, que ya se clasificó para la Copa del Mundo de 2026, no llamó a los delanteros Neymar, Vinícius Júnior y Rodrygo, todos ellos fuera de la última convocatoria de las Eliminatorias de la Conmebol.

La falta de el nombre de Neymar en la lista se debe a una lesión muscular en el entrenamiento del jueves pasado con su club, el Santos. Pese a que no tendrá a Ney, el técnico de la cinco veces campeona del mundo se mostró tranquilo.“No necesitamos probarlo”, dijo tras ser cuestionado por su ausencia.

La Selección de Brasil es tercera en la clasificación sudamericana para el siguiente Mundial. En sus siguientes duelos eliminatorios reciben a la ya eliminada Chile, en el Maracaná en Río de Janeiro el 4 de septiembre. Cinco días después jugarán ante Bolivia, que está luchando por un lugar en los playoffs de clasificación internacional.

Un llamado que causó polémica fue el del centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, quien ya jugó cinco partidos de clasificación en la campaña, pero no había convocado desde que Ancelotti asumió el cargo de la Verdeamarela en mayo. El entrenador dijo que quiere conocerlo mejor.

Paquetá fue absuelto el mes pasado de los cargos de manipulación de resultados presentados en su contra por la Asociación de Futbol de Inglaterra hace dos años. Marcó un gol para el West Ham el viernes en la derrota por 5-1 ante el Chelsea en la Premier League.

Convocatoria de Carlo Ancelotti en Brasil

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Vanderson (Mónaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint Germain)

Wesley (Roma)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

¿Cómo le fue a Ancelotti en su debut con Brasil?

En sus primeros dos partidos como entrenador de Brasil el italiano Carlo Ancelotti obtuvo un empate y una victoria, sumando cuatro puntos en las Eliminatorias Mundialistas y calificando a la escuadra la cita en 2026.

aar