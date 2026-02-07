Futbolista brasileño del Sampaio Correa se desmaya en plena cancha y sufre ataque epiléptico (VIDEO)

Momentos de alta tensión fueron los que se vivieron en la cancha del Estadio Maracaná, pues uno de los jugadores del Sampaio Correa cayó desmayado en el césped cuando el encuentro apenas llevaba ocho minutos de haber iniciado.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que la jugada está lejos de él y Gabriel Agú va cayendo poco a poco en la cancha; en ese momento todos los jugadores pararon las acciones y comenzaron a pedir desesperadamente la entrada de las asistencias médicas.

Por lo que se alcanza a ver, es que el jugador brasileño, además de estar tirado en el césped, comienza a tener ataques epilépticos, lo que generó aún más la preocupación de todos los futbolistas, quienes se quitaron la playera para echarle aire a Agú, mientras que otros se hincaron a rezar por la salud de su colega.

La ambulancia accedió al campo para llevarse al futbolista brasileño

El video que circula en redes sociales tiene imágenes muy fuertes, pues se puede ver cómo el futbolista brasileño tiene ataques epilépticos a pesar de que los médicos lo estaban asistiendo casi a los segundos de caer en el césped.

El problema fue tan fuerte con Gabriel Agú que la ambulancia que se encuentra en el estadio tuvo que ingresar de inmediato al campo para subir al futbolista brasileño y llevarlo al hospital más cercano al Estadio Maracaná.

Además, algunos aficionados en las gradas tomaron videos de lo que ocurría dentro del campo de juego, en los cuales se puede ver la preocupación de los asistentes al partido por lo que ocurría con el futbolista brasileño que cayó desmayado dentro en el arranque del partido.

Flamengo terminó venciendo al Sampaio Correa por goleada

Después de lo ocurrido con el futbolista brasileño dentro del campo, el Flamengo continuó el encuentro y el conjunto de Filipe Luis terminó llevándose la victoria por goleada ante el Sampaio Correa.

El Fla no tuvo piedad en la cancha del Estadio Maracaná y anotó siete goles en el encuentro: dos en el primer tiempo de Pedro y, en la parte complementaria, Bruno Henrique en dos ocasiones, Samuel Lino, Everton y Douglas Costa anotaron su nombre en el marcador.

