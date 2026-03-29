Se filtra íntimo discurso de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana que pone la piel chinita (VIDEO)

México enfrentó a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, que en poco más de dos meses tiene el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026, y más allá del 0-0 final, uno de los momentos que pasarán a la historia es el debut de Álvaro Fidalgo.

El mediocampista español, recién naturalizado mexicano, vivió su primer duelo con la playera del Tricolor y antes de que el balón rodara dio un discurso en donde asegura dejarle la vida por esta selección.

Fidalgo te amo un chingo cabrón 🦅 pic.twitter.com/Hfk6l1bORs — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) March 29, 2026

“Gracias a todos por la bienvenida de estos días. Tienen aquí a una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por el grupo… ¡Vamos!”, dijo El Maguito en la reunión final de los jugadores de la Selección Mexicana, a segundos del inicio del duelo.

Álvaro Fidalgo dio estas palabras abrazado de sus compañeros y cuando terminó de hablar se llevó gritos y hasta una muestra de cariño de César Montes, uno de los referentes del equipo.

Fidalgo, nacido en Oviedo, España, pero quien pasó cinco años con el Club América, tiempo que le permite representar al país, demostró su compromiso con la selección al cantar el Himno Mexicano como uno más.

La actitud del jugador demuestra que viene al Tricolor a sumar. El mediocampista inició de titular junto a Erick Lira y Obed Vargas, los elegidos por el Vasco para intentar generar peligro en el equipo rival.

El inicio de una nueva historia con el Tricolor… 💚🤍❤️



Álvaro Fidalgo debutó con nuestra Selección. ✨ Lo hizo como titular, dejando todo en la cancha durante 60 minutos ante Portugal. 🫡#SomosMéxico pic.twitter.com/x8tLWHpNk0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Luego del partido ante Portugal la Selección Mexicana sigue con su preparación antes del debut mundialista. En esta Fecha FIFA el Tricolor tiene otro partido ante otro equipo de gran nivel como es Bélgica.

El cuadro azteca choca en Estados Unidos ante Los Diablos Rojos, un equipo que cuenta con grandes jugadores en su plantilla y que sin duda será otro gran sinodal para Javier Aguirre y sus muchachos.

Después de estos juegos ante selecciones europeas, El Vasco y sus seleccionados tienen duelos en mayo y uno en junio, ya a días del debut ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. El 22 de mayo el Tri se enfrenta a Ghana, el 30 del mismo mes ante Australia. Y el último cotejo previo al Mundial se miden a Serbia, el 4 de junio.

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