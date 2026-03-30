Kimi Antonelli, el líder más joven que ha tenido la F1

El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, no ha descartado retirarse al final de la temporada de Fórmula 1, al afirmar que no está disfrutando de las carreras bajo los nuevos cambios. El piloto de Red Bull volvió a expresar abiertamente su descontento, tras terminar octavo en el Gran Premio de Japón, que ganó Kimi Antonelli, de Mercedes a los 19 años, quien es el más joven en liderar la categoría madre.

“Quiero estar aquí para divertirme, pasarla muy bien y disfrutar. En este momento, eso no es realmente el caso”, manifestó. “Por supuesto que disfruto ciertos aspectos. Disfruto trabajar con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más disfrutable. Lo intento. Me sigo diciendo todos los días que intente disfrutarlo. Simplemente es muy difícil”.

El Dato: Cadillac no ha sumado puntos luego de las primeras carreras de la temporada. Checo Pérez y Valtteri Bottas, los pilotos del equipo, no encuentran la zona de puntos.

También reconoció que sí está feliz, pero por lo que hace con su equipo.

“En privado estoy muy feliz. También esperas 24 carreras. Esta vez son 22. Pero normalmente 24. Y entonces simplemente piensas: ¿Vale la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Viendo más a mis amigos cuando no estás disfrutando tu deporte?”, dijo Verstappen a la BBC tras la carrera en suelo nipón.

Verstappen está entre los pilotos que tienen dificultades después de que esta temporada entró en vigor uno de los cambios reglamentarios más significativos en la F1. “Puedo aceptar fácilmente estar en P7 o P8, donde estoy”, comentó.

“Porque también sé que no puedes estar dominando o ser primero o segundo o lo que sea, peleando por un podio cada vez. Soy muy realista con eso y ya he estado ahí antes. No he estado solo ganando en la F1”, explicó el de Países Bajos. “Pero al mismo tiempo, cuando estás en P7 o P8 y no estás disfrutando toda la fórmula que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras”, añadió.

Verstappen marcha en la novena posición del campeonato de pilotos con 12 puntos. “Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la manera en que tienes que correr. Es realmente anti-conducción. Entonces, en algún momento, sí, simplemente no es lo que quiero hacer”.

3 victorias al hilo tiene Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1

El ganador en el circuito de Suzuka fue Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con el primer lugar del Campeonato de Pilotos, siendo el volante más joven en liderar la competencia en la historia. El récord pertenecía a Sebastian Vettel con 21 años y 73 días, mientras que el italiano lo hace con 19.

El volante de Mercedes llega a 72 puntos en la clasificación, quitando a su coequipero del primer puesto. George Russell suma 63 unidades en la competencia y el tercer escalón es para Charles Leclerc, que tiene 49 puntos después de tres carreras.

La carrera en Japón estuvo marcada por un grave accidente del británico Oliver Bearman, quien chocó con uno de los muros de contención en la curva 13. El de Haas salió cojeando y su indecente encendió la conversación sobre las regulaciones en los coches de F1 esta campaña.

El volante español Carlos Sainz pidió revisar las modificaciones para evitar una tragedia. “Me imagino lo que ha pasado, hubo varios sustos ahí en las primeras vueltas con las velocidades de alcance que tenemos al utilizar el boost, o incluso sin utilizarlo. Llegas con mucha más velocidad que el coche que tienes delante y era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente. No puedo juzgar, pero estas acciones van a suceder muchas veces con estas reglas”, comentó.

La F1 ahora se toma un receso de cinco semanas, con las carreras programadas para abril en Bahréin y Arabia Saudita canceladas debido a la guerra en Irán. La próxima cita es el 3 de mayo en Miami.