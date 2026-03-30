Claudia Sheinbaum sostiene reunión privada con Gianni Infantino de cara al Mundial 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para afinar detalles de cara al Mundial 2026, que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el encuentro entre Sheinbaum e Infantino tuvo especial énfasis en los protocolos de movilidad en las sedes de México para el magno evento, que además de la CDMX son Guadalajara y Monterrey, además de la implementación de un gran protocolo de seguridad.

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Tras su audiencia, con la presidenta @Claudiashein, utilizando el elevador antiguo que comunica entre la @SCJN y la jefatura de Gobierno, el presidente de la @FIFAcom Gianni Infantino sale al Zócalo de la Ciudad de México, para dirigirse a audiencia con @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/z9QAjL0UY3 — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) March 30, 2026

Gianni Infantino abandonó Palacio Nacional sin dar declaraciones a la prensa tras el desayuno que tuvo con Claudia Sheinbaum a poco más de dos meses de que arranque el Mundial 2026, y dos días después de la reapertura del Estadio Azteca con el empate sin goles entre México y Portugal.

Sheinbaum habría pedido que México reciba juegos de Irán

Reportes indican que Claudia Sheinbaum habría aprovechado la reunión con Gianni Infantino para pedirle que México reciba los partidos de Irán en el Mundial 2026.

Esta idea habría surgido a raíz del conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel, lo que llevaría al país asiático a negarse a jugar el certamen, pues todos sus duelos de la fase de grupos están programados para desarrollarse en suelo estadounidense.

Irán forma parte del Grupo G del Mundial 2026 junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Dos de sus partidos serán en Los Ángeles y uno en Seattle.

Gianni Infantino visita sedes de México para el Mundial 2026

Gianni Infantino visitó México la última semana de marzo y aprovechó su estadía en el país para ir a las tres sedes del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA visitó el Estadio BBVA de Monterrey para la semifinal del repechaje intercontinental entre Bolivia y Surinam. Horas después ya estaba en el Estadio AKRON de Guadalajara para la otra semifinal de la repesca entre Jamaica y Nueva Caledonia.

Gianni Infantino también acudió al Estadio Azteca de la CDMX para la reapertura del legendario inmueble con el partido amistoso entre México y Portugal.

EVG