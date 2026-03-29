Así fue el recorrido de Gianni Infantino en las nuevas instalaciones de selecciones nacionales en el CAR (VIDEO)

Gianni Infantino aprovechó visita a México para reinaugurar las instalaciones de selecciones nacionales en el CAR.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó y reinauguró las nuevas instalaciones de las selecciones nacionales mexicanas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El suizoitaliano participó en el lanzamiento del programa “Boots for All” de la FIFA en México. Durante su visita al CAR, la FMF le rindió un homenaje al mandamás de la FIFA al bautizar con su nombre el edificio central del recinto.

¡De manteles largos en el CAR! ✨



Recibimos a Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, quien visitó y reinauguró las nuevas instalaciones de nuestras Selecciones Nacionales. 🤩#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/lMhBihz5pA — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 30, 2026

Durante su visita al CAR, Gianni Infantino estuvo acompañado por Victor Montagliani, presidente de la Concacaf; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Mikel Arriola, comisionado de la FMF, además de varios presidentes de los equipos de la Liga MX.

Gianni Infantino felicita a la FMF

Después de su visita al CAR, Gianni Infantino compartió un mensaje de felicitación a México y a la FMF en sus redes sociales.

"Es un paso trascendental en este año de la Copa Mundial de la FIFA, en el que @miseleccionmx representará a su apasionada afición en su propio suelo y unirá a millones de amantes del futbol", fue parte del mensaje que compartió el presidente de la FIFA.

Por otra parte, Gianni Infantino también aseguró sentirse honrado de que al edificio central del recinto se le haya puesto su nombre.

“Me siento profundamente honrado y agradecido de que este nuevo edificio lleve mi nombre. Lo más importante es que sigamos inspirando a la infancia y creando oportunidades para que jueguen a nuestro deporte”, profundizó el dirigente de la FIFA.

Gianni Infantino ve repechajes intercontinentales en México

Gianni Infantino llegó a México desde la semana pasada para observar los primeros dos partidos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El presidente de la FIFA asistió en primera instancia al Estadio BBVA de Monterrey, donde fue testigo del triunfo de Bolivia sobre Surinam por marcador de 2-1.

Posteriormente se trasladó a Guadalajara para ver el encuentro en el que Jamaica se impuso 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio AKRON.

Bolivia y Jamaica enfrentarán el martes 31 de marzo a Irak y República Democrática del Congo, de manera respectiva, para definir a dos de los últimos seis clasificados al Mundial 2026.

EVG