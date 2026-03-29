Se detiene amistoso entre Chivas y Atlas luego de que aficionados lanzan bengalas al campo (VIDEO)

El amistoso entre Chivas y Atlas fue detenido unos momentos por el lanzamiento de bengalas a la cancha.

El partido amistoso entre Chivas y Atlas se detuvo unos minutos en la recta final del segundo tiempo después de que aficionados del equipo rojinegro lanzaron bengalas la cancha del BMO Stadium de Los Ángeles, California, donde se llevó a cabo el encuentro.

Corría el minuto 81 del clásico tapatío de carácter amistoso cuando seguidores del Atlas lanzaron bengalas al campo, motivo por el cual el árbitro detuvo el juego durante algunos minutos.

Los aficionados del Atlas han empezado a encender bengalas en las gradas#atlasfc #chivas pic.twitter.com/oacPsXaGzC — Carter (@wsxcarter) March 30, 2026

Chivas vence al Atlas en clásico amistoso

Un gol de Ángel Sepúlveda bastó para que las Chivas se impusieron 1-0 al Atlas en el clásico tapatío amistoso en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

El Cuate anotó con un remate de cabeza en el área tras recibir un centro en un tiro de esquina al minuto 56 del encuentro celebrado en el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.

Chivas y Atlas aprovecharon que este fin de semana no hubo actividad en el Clausura 2026 debido a los partidos amistosos internacionales, entre ellos el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Chivas vence de nueva cuenta al Atlas

Chivas se impuso al Atlas por segunda ocasión en menos de un mes. El equipo dirigido por Gabriel Milito derrotó 2-1 a los rojinegros el 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, sede del cotejo correspondiente a la Fecha 10 del Clausura 2026.

Los Zorros comenzaron ganando dicho encuentro, pero el Rebaño vino de atrás y se llevó los tres puntos en disputa gracias a los goles de Armando la ‘Hormiga’ González y Ángel Sepúlveda.

El triunfo ante el Atlas le permitió a las Chivas sufrir su tercera derrota en fila en el Clausura 2026, pues había llegado a dicho cotejo tras ser vencido por Cruz Azul y el bicampeón Toluca.

🚨 ¡GOOOOOOOL DE LAS CHIVAS! 🔥🔥🔥 ¡EL ÁNGEL DEL GOL! ⚽😇 Sepúlveda remata de cabeza y pone el 0-1 en el Clásico Tapatío 🇲🇽⚽#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/zJ5ECNvd7l — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 30, 2026

Próximos juegos de Chivas y Atlas

Atlas y Chivas vuelven a las canchas el próximo fin de semana para afrontar sus partidos correspondientes a la Jornada 13 de la Liga MX.

Los dirigidos por Diego Cocca visitan la cancha del León el sábado 4 de abril. Un día después, el Guadalajara recibe en el Estadio AKRON a los Pumas en el partido más atractivo de la jornada.

EVG