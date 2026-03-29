¡Brutal! Así fue la terrible batalla campal entre fans de Chivas y Atlas en Estados Unidos

En un amistoso ante Chivas y Atlas, fans de ambos equipos protagonizaron una batalla campal a las fueras del BMO Stadium en Los Ángeles

De nueva cuenta la violencia se hizo presente en un encuentro del futbol mexicano, aunque esta vez fue en Estados Unidos, en un partido ante Chivas y Atlas. Aficionados de ambos equipos protagonizaron una batalla campal a las fueras del BMO Stadium en Los Ángeles.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo grupos de ambas aficiones se golpean, empujan y hasta lanzan objetos. La situación rápidamente se salió de control, obligando a la intervención del personal de seguridad del estadio, que poco pudo hacer para calmar a los hinchas rojiblancos y rojinegros.

¡EL CLÁSICO TAPATÍO SE FUE A LOS GOLPES!



Decenas de aficionados de Atlas y Chivas provocaron una pelea campal en BMO Stadium de Los Ángeles 😰 pic.twitter.com/CV6KBJYqSV — Futbol Picante (@futpicante) March 30, 2026

El enfrentamiento, que se extendió por varios minutos, opacó que lo que debía ser una fiesta en Estados Unidos. La pasión mal llevada de los aficionados estadounidenses de Chivas y Atlas derivó una batalla que con el pasar del tiempo se fue diluyendo.

Como parte de la Fecha FIFA el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas Futbol Club sostuvieron un duelo amistoso en Estados Unidos. El Rebaño no contó con varias de sus estrellas, que concentran con la Selección Mexicana.

Entre las bajas más notables de los pupilos de Gabriel Milito están Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Roberto Alvarado. Todos jugaron con México este sábado en el Estadio Azteca ante Portugal.

¿Cuándo se reanuda la Liga MX?

Cuando termine la primera Fecha FIFA del año la Liga MX volverá a su curso. El Torneo Clausura 2026 casi llega a su fin en su forma regular y Chivas es líder del certamen con 30 puntos, lo que los pone casi prácticamente calificados a Liguilla.

El equipo de Milito tiene solo dos derrotas en el campeonato, por 10 victorias, siendo uno de los equipos más constantes y de los que mejor futbol despliegan. Además, sus derrotas llegaron ante dos rivales directos por el título.

Chivas solo perdió, hasta el momento, ante La Máquina del Cruz Azul, y los bicampeones, Diablos Rojos del Toluca, que son segundo y terceros, respectivamente, en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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