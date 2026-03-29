¡Gran gesto! Kylian Mbappé protege a niño que invadió la cancha tras victoria de Francia sobre Colombia (VIDEO)

Kylian Mbappé tuvo un gran gesto con un niño al finalizar el amistoso entre Francia y Colombia.

Kylian Mbappé tuvo un fenomenal gesto con un niño que fue tacleado por la seguridad del Northwest Stadium de Landover, Maryland, momentos después del triunfo de Francia por 3-1 sobre Colombia en un partido amistoso en el marco de la Fecha FIFA.

Un pequeño saltó las vallas publicitarias para ingresar al campo momentos después del silbatazo final del duelo entre Les Bleus y los Cafeteros, cuando en su intento por abrazar al jugador fue tacleado mientras se acercaba al delantero del Real Madrid.

Kylian Mbappé protegiendo al niño que atraparon los de seguridad, Humildad. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/jfqBplj6Mw — MT2 (@madrid_total2) March 29, 2026

Al percatarse de esta situación, Kylian Mbappé fue en defensa del niño y le pidió de favor a los elementos de seguridad del Northwest Stadium que lo soltaran, al considerar excesivo el trato que le dieron a su pequeño fan.

Aficionados aplauden reacción de Kylian Mbappé

El gesto de Kylian Mbappé con el niño al que defendió de los elementos de seguridad tras el Francia vs Colombia fue aplaudido por aficionados y usuarios en las redes sociales.

La reacción del atacante del Real Madrid fue vista con buenos ojos por sus seguidores, los cuales interpretaron este hecho como un acto de humildad.

Kylian Mbappé no fue indiferente ante la severa reacción de seguridad con el niño que ingresó a la cancha para abrazarlo, lo que generó críticas positivas hacia su persona.

Mbappé y Francia se imponen a Colombia

Kylian Mbappé jugó los últimos 12 minutos del partido amistoso en el que Francia derrotó 3-1 a Colombia en Estados Unidos.

Donatello ingresó a la cancha al 78′ para suplir a Marcus Thuram, autor del tercer gol de Les Bleus en la victoria ante la escuadra sudamericana, triunfo que le permitió a los dirigidos por Didier Deschamps cerrar con dos triunfos la Fecha FIFA de marzo, en la que su otra víctima fue Brasil (2-1).

El árbitro estadounidense Víctor Rivas le anuló un gol a Kylian Mbappé en el tiempo de compensación del duelo amistoso entre Francia y Colombia, debido a que el futbolista del Real Madrid estaba en posición adelantada al recibir el pase de Michael Olise.

Los otros dos goles de Francia en el 3-1 ante Colombia fueron obra de Desiré Doué, extremo del PSG, actual campeón de la Champions League.

EVG